Suomen suurin muotoilupalkinto Olavi Lindénille

Askon Säätiön hallituksen mukaan Olavi Lindén on erittäin innovatiivinen ja käyttäjälähtöinen muotoilija, jonka monipuolinen tuotanto on vahvasti vaikuttanut suomalaiseen ja kansainväliseen teolliseen muotoiluun. Hallituksen puheenjohtaja, professori Sirpa Asko-Seljavaara toteaa, että Lindén on poikkeuksellisella tavalla edistänyt Askon Säätiön toiminnan tarkoitusta kaikkien tuntemien kodin käyttöesineiden kehittäjänä.

Sukupolven kestäviä tuotteita

Muotoilija Olavi Lindénin mielestä yksinkertainen ratkaisu on aina paras.

- Uuden työkalun suunnittelu lähtee aina tarpeesta. Käyttäjälähtöinen muotoilu on minulle ollut itsestään selvä asia. Kuluttajalta ei voi kysyä miten pitäisi jotain tuotetta kehittää, vaan mikä ongelmana on. Tarve pitää tunnistaa ja ratkaista se parhaalla mahdollisella tavalla, Lindén sanoo.

Olavi Lindénin uran aikana Fiskarsin työkalut ovat tulleet kansainvälisesti tunnetuiksi suomalaisiksi tuotteiksi. Lindén korostaa tuotesuunnittelussa kolmea tärkeintä asiaa: työkalun toimivuutta, kuinka edullinen se on valmistaa, ja hänen mielestään muotoilun pitää aina viestiä myös laatua.

Askon Säätiön puheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara nostaa esille Olavi Lindénin suunnittelun kestävyyden. Tuotteet ovat yksinkertaisia, moderneja ulkomuodoltaan ja kestävät normaalikäytössä ainakin yhden sukupolven. Säätiön hallitus arvostaa myös sitä, että tuotekehitys on läheisessä yhteydessä tuotannon kanssa.

Asko Avonius -palkinto

Askon Säätiön myöntämä Asko Avonius -palkinto jaetaan joka kolmas vuosi. Muotoilupalkinto on suuruudeltaan 20 000 euroa. Palkinnon ovat aiemmin vastaanottaneet Fiskars osuuskunta (1997), sisustusarkkitehti Markku Kosonen (2000), arkkitehti Timo Vormala (2003), sisustusarkkitehdit Simo Heikkilä ja Yrjö Wiherheimo (2006), suunnittelija Ilkka Suppanen (2009) ja Arkkitehdit Hollmén Reuter Sandman (2012), sisustusarkkitehti Samuli Naamanka (2015) ja arkkitehti Pihla Meskanen (2018).