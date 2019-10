Suomen suurin yksityisten vuokranantajien tapahtuma kokoaa 1100 vuokranantajaa Helsinkiin lauantaina 5.10. - ”Kiristyvä sääntely tarjoaisi kultaisen oksan kansainvälisille sijoittajille”

Hoitokulujen jatkuva nousu nakertaa yksityisten vuokranantajien kannattavuutta 17.9.2019 14:00:00 EEST | Tiedote

Kiinteistöliitto julkaisi perusteellisesti tehdyn vuosittaisen Indeksitalo-selvityksen, jossa on vertailtu kuntakohtaisia kiinteistökustannuksia ja niiden kehitystä. Selvityksessä on eritelty muun muassa kaukolämmön, vesihuollon ja kiinteistöveron muodostamia kustannuksia. Indeksitalo-vertailussa kustannukset ovat nousseet keskimäärin 2,6 prosenttia vuodessa. Kustannusten nousu on ollut huomattavaa erityisesti Helsingissä ja Espoossa.