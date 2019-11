SUOMEN TANSSIOPPILAITOSTEN LIITON VUODEN 2019 PALKINNOT

Lehdistötiedote 16.11.2019 klo 19.00. Liiton myöntämä Tanssikasvatus elämäntyönä -palkinto annettiin tänä vuonna tanssitaiteilija Sinikka Gripenbergille. Vuoden tanssikasvattaja -palkinnon saivat sipoolainen Sanna Kuusisto sekä kuopiolainen Elina Turpeinen.

Vuoden tanssikasvattaja -palkinto

Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry palkitsee Vuoden tanssikasvattajana kaksi hyvin erilaista tanssipedagogia, joiden työ tuo näkyviin ammatin monet mahdollisuudet.

Sanna Kuusisto (s. 1960) on tehnyt pitkän työuran inklusiivisen tanssikasvatuksen sekä yhteisötanssin parissa. Kuusiston työlle tunnusomaista on taidetanssin ilmaisukeinojen edistäminen yksilön tai ryhmän omista lähtökohdista. Kuusiston osaaminen on monipuolista, ja hän on viime vuosikymmenet soveltanut taitojaan erityisryhmien parissa. Kollegat kuvailevat Sanna Kuusistoa henkilöksi, joka tinkimättömästi etsii ja raivaa tilaa yhdenvertaisuudelle. Hänen päämääränsä on aktiivisesti edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeutta taiteen harrastamiseen. Kuusiston pääasiallinen toimipiste tällä hetkellä on Helsingin kaupungin ylläpitämä lasten ja nuorten taidekeskus Annantalo.



Elina Turpeinen (s. 1976) on tanssikouluyrittäjä ja tanssikasvattaja, jolla on aktiivisesti toimivat tanssistudiot sekä Kuopiossa että Joensuussa. Tanssioppilaitosten liitto haluaa tuoda näkyväksi nuoren polven tanssiyrittäjän innostuneen, ammattitaitoisen, tarjonnaltaan monipuolisen tanssikasvatuksen kahden eri maakunnan alueella.

Kuopion Tanssistudion rehtorina Turpeinen on toiminut vuodesta 2012 alkaen. Turpeinen on kehittänyt perinteikkäästä oppilaitoksesta laajasti verkottuneen kansallisen ja kansainvälisen toimijan – koululla on esim. runsaasti projekteja ja oppilasvaihtoa Venäjän-Karjalassa, Virossa ja Islannissa toimivien kummikoulujen kanssa. Kuopion lisäksi Turpeinen toimii tanssiyrittäjänä myös Joensuussa, jossa toiminta on laajentunut kattamaan tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän.

Elina Turpeisen työlle on kuvaavaa paikallisuus, jatkuva ideointi ja kehittyminen, ammattiylpeys sekä asiaan paneutuminen. Hänellä on taito saada asiat toimimaan ja oppilaat innostumaan tanssista!

Tanssikasvatus elämäntyönä -palkinto

Suomen tanssioppilaitosten liitto antaa tänä vuonna Tanssikasvatus elämäntyönä -palkinnon mittavan ja monipuolisen elämäntyön tanssin parissa tehneelle tanssitaiteilijalle.

Sinikka Gripenberg on toiminut ammattitanssijana vuodesta 1962 ja tanssinopettajana jo ennen sitä vuodesta 1958 lähtien. Hänen toimintansa tanssitaiteen parissa jatkuu edelleen.

Sinikka Gripenbergin tanssiharrastus ja tanssiura alkoivat Kaarina Kuoppamäki-Mansikkalan Liikuntakoulussa, jossa hän toimi apuopettajana 1950-luvun lopussa ja vastasi koulun toiminnasa 1960-luvulla. Modernia tanssia Gripenberg opiskeli 60-luvulla Riitta Vainion Modernin tanssin koulussa ja ajan tavan mukaisesti kansainvälisillä kursseilla.



Opetustehtäviä on kertynyt vuosien varrella runsaasti niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Tanssijana Sinikka Gripenberg on toiminut lähes kaikissa 1970-luvun kotimaisissa ammattiryhmissä kuten Riitta Vainion Modernin tanssin ryhmässä, Praesens ryhmässä, Ruotsalaisen teatterin tanssiryhmässä, Helsingin Kaupunginteatterin tanssiryhmässä, Tanssiteatteri Raatikossa ja Tanssiteatteri Rollossa. Lisäksi hän toimi tanssijana Pariisissa vuosina 1975-1977. Myöhemmin 1980-luvulta alkaen tähän päivään asti hän on tehnyt omia soolokoreografioita ja toiminut tanssijana erilaisissa ryhmissä ja kokoonpanoissa esim. esittäen koreografi Alpo Aaltokosken laatimaa sooloa ”Huominen” vuosina 2010-2015.



Eläkkeellä Sinikka Gripenberg on ollut vuodesta 2008 alkaen mutta edelleen tänä päivänä Helsingin tanssiopistossa hän opettaa kehittelemäänsä pehmeän nykytanssin tekniikkaa, joka edistää hengitystä ja nivelten liikkuvuutta ylläpitäen samalla aivojen terveyttä ja fyysistä peruskuntoa.



Palkinnon saajille annetaan Suomen teatterijärjestöjen liiton ansiomerkit lauantaina 16.11.2019 klo 18.00 Tanssioppilaitosten NykytanssiPaletti -esityksen yhteydessä Suomen Kansallisoopperan Alminsalissa.