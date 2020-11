SUOMEN TANSSIOPPILAITOSTEN LIITON VUODEN 2020 PALKINNOT

Liiton myöntämä Tanssikasvatus elämäntyönä -palkinto annetaan tänä vuonna tanssikouluyrittäjä ja tanssipedagogi Leila Ketolalle Järvenpäästä. Vuoden tanssikasvattaja -palkinnon saa Katja Köngäs Raaseporista.

Tanssikasvatus elämäntyönä -palkinto

Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry antaa vuoden 2020 Tanssikasvatus elämäntyönä -palkinnon Leila Ketolalle kiitoksena ja tunnustuksena tanssin eteen tehdystä alueellisesta työstä, tanssin vakaan työnantajuuden luomisesta sekä jatkuvasta uusien pedagogisten keinojen kehittämisestä.

Leila Ketola on tanssikouluyrittäjä ja, joka perusti Tanssikoulu Leila Ketolan Järvenpäähän vuonna 1990. Koulun toiminta laajeni Tuusulaan nimen muuttuessa Keski-Uudenmaan Tanssiopistoksi v. 2003 (jäljempänä KETO).



Opisto täyttää vuonna 2020 kunniakkaat 30 vuotta, ja on tuona aikana kasvanut ruutuvihkosta ja mankasta laadukkaaksi tanssin ja sirkuksen taiteen perusopetusta antavaksi oppilaitokseksi, joka työllistää vuosittain yli 20 tanssinopettajaa.

Leila Ketolan toiminnassa keskeistä on ollut kuntapäättäjiin vaikuttaminen Järvenpään alueella sekä ympäristökunnissa. Hänen työnsä on merkittävästi lisännyt tanssin ymmärrystä ja arvostusta toiminta-alueella. Muita työskentelyä ohjaavia arvoja ovat olleet työskentely erityisryhmien parissa, monitaiteisuus sekä digitaalisuuden hyödyntäminen tanssinopetuksessa.



Työ muistisairaiden ja vanhusten parissa jatkuu edelleen. Monitaiteisuutta tuodaan KETOssa esiin esitystoiminnan kautta. Näytöksiä on tehty yhdessä mm. sinfoniaorkesterin, kuvataiteilijoiden, kirjailijoiden, elokuvataiteen ja käsityöläisten kanssa. Merkittävä taiteiden välinen yhteistyö on pitkään toivotun sirkusopetuksen saaminen opiston opetusohjelmaan tanssin rinnalle. Leila Ketola on kiinni vahvasti tässä päivässä ja katse tulevaisuudessa. Hän on ensimmäisenä Suomessa ponnistellut jo vuodesta 2015 alkaen ennen koronakevättä digitaalisen tanssinopetuksen kehittelyn parissa.

Leila Ketolan luoma digitaalinen oppimisympäristö on paljon muutakin kuin videoita. Se sisältää kokonaisen tanssi- ja sirkusmaailman, missä on otettu huomioon tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet jokaiselle oppijalle. Digitaalisuus tarkoittaa iloa, tasa-arvoisempia opiskelumahdollisuuksia ja uudenlaisia oivalluksia. Se on ollut jo ennen viime kevään ja tämän syksyn tapahtumia, ja tulee olemaan, yhä kasvava tapa oppia ja kokea asioita.

Vuoden tanssikasvattaja -palkinto

Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry:n Vuoden tanssikasvattaja -palkinnon 2020 saa Sodankylästä lähtöisin oleva tanssipedagogi Katja Köngäs, jonka perustama Länsi-Uudenmaan Tanssiopisto Hurja Piruetti toimii Raaseporista käsin.

Katja Köngäs on tehnyt Raaseporin alueella vaikuttavaa taide- ja tanssikasvatustyötä vuodesta 1995. Sinä aikana yhdistyspohjainen toiminta on kasvanut kolmen ryhmän tanssikerhosta yli sadan ryhmän ja 800 tanssijan oppilaitokseksi kattaen kaikki ikäryhmät. Hurja Piruetti on tällä hetkellä Raaseporin suurin lasten ja nuorten liikuttaja verrattuna esim. perinteisiin paikallisiin valtalajeihin, käsipalloon tai jalkapalloon.

Hurja Piruetti on myös alueen ainoa tanssitaiteen perusopetusta tarjoava kaksikielinen oppilaitos. Kaksikielisyydelle on ollut tilaus, sillä alueen noin 28 000 asukkaasta n. 60 % on ruotsinkielisiä. Kaksikielisyys toteutuu kaikissa opetusryhmissä ja tarkoittaa kielen omaksumisen lisäksi myös kulttuurien ymmärrystä ja yhteensovittamista. Näin Katja Köngäs on johtamassaan oppilaitoksessa onnistunut tanssitoiminnalla yhdistämään kielen ja kulttuurin upealla tavalla, kun harrastustoiminta muutoin on alueellamme perinteisesti jakautunut kielten mukaan. Kotimaisten kielten lisäksi opetusta toteutetaan osassa tanssiryhmiä myös englannin kielellä.

Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry haluaa nostaa esiin Katja Köngäksen innostavan, sitouttavan pedagogisen työn kaksikielisellä alueella sekä taiteellisesti kunnianhimoiset pedagogiset kotimaiset ja kansainväliset hankkeet, jotka ovat tuoneet hänen tanssikoululleen mm. OKM:n Suomen Nuori Kulttuurilähettiläs -nimityksen tunnustuksena kansainvälisestä lasten ja nuorten parissa tehdystä työstä.

Haastattelupyynnöt: STOPP ry:n toiminnanjohtaja Hannele Niiranen puh. 0400-813311

tai Katja Köngäs 040-516 2704 ja Leila Ketola 050-365 0276.

Palkinnon saajille annetaan teatterialan ansiomerkit perjantaina 27.11.2020 klo 15:30 Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry:n syyspäivän yhteydessä Helsingissä.