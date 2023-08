"Suomen teknologiahyppy" – kansanedustaja Limnell ehdottaa teknologian maanpuolustuskurssia päättäjille

Limnellin mukaan teknologian vaikutukset ulottuvat kaikille elämänalueille ja sen ymmärtäminen on nyt välttämättömämpää kuin koskaan. Siksi hän ehdottaa kaikille kansanedustajille suunnattua “teknologian maanpuolustuskurssia”.

Uudella teknologiaulostulolla Limnell haastaa perinteiset ajattelumallit ja avaa oven uuteen aikaan. "Suomen Teknologiahyppy" on selkeä viesti siitä, että teknologia on tärkeä voimavara, joka vaikuttaa meidän jokaisen arkeen. Sen hyödyntämättä jättämisessä piilee valtava riski, mutta sen hyödyntämisessä kytee vastaavasti vielä suurempi yhteiskunnallinen potentiaali ja hyöty.

"Teknologia muuttaa maailmaa kiihtyvällä tahdilla, jossa Suomen on pysyttävä mukana. Siksi ehdotan rohkeasti, että kansanedustajille ja muille yhteiskunnallisesti kriittisissä tehtävissä toimiville perustettaisiin vuosittainen 'teknologian maanpuolustuskurssi'. Tämä kurssi lisäisi ymmärrystä teknologian voimasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, oli kyse sitten sosiaali- ja terveysalan resurssipulan helpottamisesta tai tekoälyn hyödyntämisestä perusopetuksessa. Haluan varmistaa, että Suomi ottaa teknologisen kehityksen vakavasti", sanoo Limnell.

Suomi on teknologiateollisuuden kärkimaa ja innovaatioilla on ratkaiseva merkitys maan taloudelle. Limnell painottaa, että meidän on edistettävä hallitusohjelman kirjauksia konkreettisin toimin mahdollisimman nopeasti.

"Teknologian on tuettava yhteiskunnallista hyvinvointiamme ja vauhditettava kestävää kehitystä. Tämä on vastuumme tuleville sukupolville", Limnell korostaa.

Tekoäly, kvanttiteknologia ja kyberturvallisuus ovat tulevaisuudessa osa jokaisen kansalaisen arkea. Suomella on vahva luottamuspääoma teknologiassa, emmekä voi antaa sen valua ulkomaille resurssien tai osaamisen puutteen vuoksi. Limnell muistuttaa, että nämä innovaatiot ovat avainasemassa myös kansallisen turvallisuuden kannalta.

"Meidän on siirryttävä sanoista tekoihin. Tavoitteenamme on varmistaa teknologiahankkeiden onnistuminen ja vaikutus, toimia äänenä poliittisessa päätöksenteossa sekä tehdä tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Tämä työ on nyt tänä syksynä alkamassa", Limnell päättää.