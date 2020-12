Suomen verotrendit vuodelle 2021: Verokannustinkokeiluja, ilmastotoimenpiteitä sekä kansainvälisen verotuksen jättiuudistuksia

Keskuskauppakamari: Työllisten määrä kasvanut hieman – työttömien määrä huomattavasti enemmän 22.12.2020 09:55:36 EET | Tiedote

Tänään julkaistut työllisyysluvut osoittavat, että työllisten määrä Suomessa on kasvanut hieman vuoden takaiseen verrattuna. Samassa ajassa työttömien määrä on kasvanut huomattavasti enemmän. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki huomauttaa, että tarve uskottaville työllisyystoimille on edelleen kova.