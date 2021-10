Suomen viimeiset kokoontumisrajoitukset ovat päättyneet - aluehallintovirastot ovat tehneet yli 400 koronapäätöstä pandemian aikana

Viimeiset kokoontumisrajoitukset kohdistuivat Uudellemaalle ja päättyivät eilen 30.9.2021. Tämä on ensimmäinen kerta maaliskuun 2020 jälkeen, kun millään alueella Suomessa ei ole voimassa aluehallintoviraston määräämiä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia. Aluehallintovirastot tekivät ensimmäiset tartuntatautilain mukaiset päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta 13.3.2020.

Koronaepidemiatilanne ja sitä myötä välttämättömiksi arvioidut rajoitustoimet ovat olleet alueellisesti erilaisia lähes koko pandemian ajan. Hallituksen hybridistrategian mukaiset koronakoordinaatioryhmät aloittivat alueellisen epidemiatilanteen ja sen vaatimien toimenpiteiden arvioinnin syksyllä 2020. Aluehallintovirastot ovat tehneet omassa toimivallassaan olevat rajoituspäätökset tartuntatautilain mukaisesti alueellisten tilannearvioiden, toimenpidesuositusten ja itsenäisen harkintansa perusteella. Päätöksenteossa on huomioitu myös hallituksen linjaukset ja sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallinen ohjaus.

Esimerkiksi Lapissa ei ole ollut voimassa aluehallintoviraston päätöksiä kokoontumisrajoituksista toukokuun 2021 jälkeen, ja Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella viimeiset rajoituspäätökset voitiin kumota suotuisan epidemiatilanteen ansiosta kesäkuun puolivälissä. Aluehallintovirastot ovat seuranneet tilannetta tiiviisti yhdessä muiden viranomaisten kanssa ja tehneet päätöksiä silloin, kun ne on arvioitu välttämättömiksi keinoiksi epidemian leviämisen estämisessä. Alueelliset koronakoordinaatioryhmät seuraavat ja arvioivat epidemiatilannetta myös jatkossa. Kunnat ja aluehallintovirasto voivat edelleen tarvittaessa määrätä kokoontumisrajoituksia omalle alueelleen, jos epidemiatilanne heikentyy paikallisesti.

Koska koronatilanne on ollut eri puolilla Suomea erilainen ja sairaanhoitopiirejä ja maakuntia on aluehallintovirastojen toimialueilla eri määrä, aluehallintovirastojen tekemien rajoituspäätösten määrät ovat erilaisia. Eniten tartuntatautilain mukaisia koronaan liittyviä päätöksiä on tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ja tämän myötä myös korona-aiheisten tiedotteiden lukumäärä on virastossa maan suurin. Alueellisesti arvioituihin torjuntatoimiin siirtyminen syksyllä 2020 näkyy myös siinä, että erityisesti vuoden 2021 aikana tehtyjen päätösten lukumäärät eroavat virastoittain.

Aluehallintovirastot ovat tarjonneet kattavaa neuvontaa ja ohjeita rajoitusten toteuttamisen ja noudattamisen tueksi. Avi.fi-sivuston koronaosiossa on ollut vuoden 2021 aikana noin puoli miljoonaa käyntiä, ja aluehallintovirastojen valtakunnallisen koronainfon puhelinpalvelu on neuvonut lähes kymmentätuhatta soittajaa. Lisäksi virastot ovat mm. pitäneet alueellisia ja valtakunnallisia infotilaisuuksia yrittäjille ja medialle.

Alle on listattu aluehallintovirastojen koronaan liittyvien päätösten lukumäärät ja korona-aiheisten tiedotteiden määrät. Luvuissa ovat mukana tartuntatautilain mukaiset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä rajoittavat päätökset, tilojen käyttöä rajoittavat päätökset sekä kuntia ja maahantulijoita terveystarkastuksiin velvoittavat päätökset.

Koronapäätöksiä aluehallintovirastoissa yhteensä 408 kappaletta (2020: 146 kpl, 2021: 262 kpl)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: 129 kpl, 2020: 36, 2021: 93

Itä-Suomen aluehallintovirasto: 50 kpl, 2020: 21, 2021: 29

Lapin aluehallintovirasto: 53 kpl, 2020: 24, 2021: 29

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: 70 kpl, 2020: 24, 2021: 46

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: 57 kpl, 2020: 21, 2021: 36

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: 49 kpl, 2020: 20, 2021: 29

Huom. Kirjaamiskäytännöistä johtuen lopulliset lukumäärät voivat poiketa yllä mainitusta.

Korona-aiheisia tiedotteita aluehallintovirastoissa yhteensä 468 kpl (2020: 186 kpl, 2021: 282 kpl)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: 109 kpl (2020: 29 kpl, 2021: 80 kpl)

Itä-Suomen aluehallintovirasto: 71 kpl (2020: 23 kpl, 2021: 48 kpl)

Lapin aluehallintovirasto: 47 kpl (2020: 19 kpl, 2021: 28 kpl)

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: 33 kpl (2020: 9 kpl, 2021: 24 kpl)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: 74 kpl (2020: 28 kpl, 2021: 46 kpl)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: 82 kpl (2020: 44 kpl, 2021: 38 kpl)

Valtakunnalliset, aluehallintovirastojen yhteiset tiedotteet: 52 kpl (2020: 34 kpl, 2021: 18 kpl)

Huom. Kirjaamiskäytännöistä johtuen lopulliset lukumäärät voivat poiketa yllä mainitusta.

Tilojen käyttöä koskevat lain yleiset hygieniavaatimukset ovat voimassa koko Suomessa

Koko Suomessa ovat edelleen voimassa tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, joita erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on noudatettava:

asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen

asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet

tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se on mahdollista toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Lain hygieniavaatimukset ovat voimassa ilman erillisiä viranomaispäätöksiä koko Suomessa erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa, kuten kaupoissa, kauppakeskuksissa, liikuntatiloissa, museoissa, teattereissa ja kirjastoissa. Tällä hetkellä vaatimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

Hallitus päättää ravintoloiden alueellisista rajoituksista

Ravintoloiden toimintaa rajoitetaan tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 a ja valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti. Ravintoloissa on koko Suomessa mm. noudatettava vastaavia hygieniavaatimuksia kuin muissa asiakastiloissa. Valtioneuvosto päättää ravintoloiden maakuntakohtaisista rajoituksista aukiolo- ja anniskeluaikoihin ja asiakasmääriin sekä istumapaikkavelvoitteesta. Alueelliset rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi, ja hallitus tarkastelee niitä viikoittain. Ravintolatoiminnan rajoitusten noudattamista valvoo aluehallintovirasto.

LISÄTIETOJA:

Virastojen ylijohtajat

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@avi.fi

Itä-Suomen aluehallintovirasto: ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 964

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: ylijohtaja Terttu Savolainen, p. 0295 017 551

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: ylijohtaja Leena Räsänen, p. 0295 017 385

Lapin aluehallintovirasto: ylijohtaja Kaisa Ainasoja, p. 0295 017 345

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: ylijohtaja Marko Pukkinen, p. 0295 018 582

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: ylijohtaja Merja Ekqvist, p. 0295 016 271