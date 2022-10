Suomen Vuokranantajat: Kotitalouksien velkaantumista rajoittavat toimet eivät saa hyydyttää asuntorakentamista

Uusia rajoituksia luotaessa on kuitenkin huomattava, että erityisesti asuntolainoihin kohdistuvien rajoitustoimien kääntöpuolena voi olla asuntoinvestointien hidastuminen. Sääntelytoimia arvioitaessa on tärkeä hakea tasapainoa rahoitusmarkkinavakauden sekä asunto- ja talouspoliittisten tavoitteiden välille. Liian kireä sääntely supistaa asuntotarjontaa ja vaikuttaa negatiivisesti tavallisiin asunnon etsijöihin, rakennusalaan ja koko talouteen.

Taloyhtiölainojen rajoitukset perusteltuja, mutta osuvat vaikeaan suhdannetilanteeseen

Taloyhtiölainojen määrän nopealla kasvulla on riskejä, mutta sen myönteisenä seurauksena on ollut voimakas asuntorakentaminen erityisesti kasvukeskuksissa. Asuntopula on helpottanut monissa kaupungeissa ja vuokrat ovat jopa laskeneet.Taloyhtiölainat ovat edistäneet erityisesti pienten ja keskisuurten rakennusliikkeiden kykyä rakentaa enemmän koteja.

”Taloyhtiölainoille ehdotettua 60 prosentin enimmäismäärää voi pitää perusteltuna, mutta riskinä on, että sääntelyn kiristyminen vaikuttaa ostajien sijaan enemmän asuntojen rakentajiin.Korkojen ja asuntojen hoitokulujen nousut näkyvät jo asuntokaupassa. Kun rakentamisen kustannukset samaan aikaan nousevat, on asuntorakentamisen puolella iso riski nopeasta aloitusten vähentymisestä ja taantumasta.” toteaa Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Ehdotetut toimet riittäviä kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseksi

Suomen Vuokranantajat katsoo, että hallituksen esityksessä esitetyt toimet ovat riittäviä kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseksi. ”On erittäin positiivista, että hallitus ei ole lähtenyt edistämään yksityisiin vuokranantajiin kohdistuvaa taloyhtiölainojen verovähennysoikeuden poistoa. Veronkiristys olisi etenkin tässä suhdannetilanteessa ollut myrkkyä vuokra-asuntomarkkinoille.” Rokkanen sanoo.

Suomen Vuokranantajat pitää järkevänä, että lakiesityksessä ei ole mukana tulosidonnaista velkakattoa. Rokkanen ihmetteleekuitenkin Finanssivalvonnan päätöstä antaa velkakattoa vastaava suositus välittömästi sen jälkeen, kun asiaa koskeva lainsäädäntöesitys oli annettu. ”Uusi suositus heikentää etenkin ensiasunnon ostajien asemaa alueilla, joilla asuntojen hintataso on korkea. Ansiotuloihin sidottu malli ei myöskään huomioi riittävässä määrin lainanhakijan muuta varallisuutta.”