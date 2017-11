Suomen Yliopistokiinteistöt Oy myy Kajaanin kampuksen tilat Rakennusteholle

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on myynyt Kajaanin Seminaarin-kampuksen kiinteistöt oululaiselle Rakennusteho Group Oy:lle. Kauppaan kuuluu tontteineen yhteensä kymmenen rakennusta ja 12 300 kerrosalaneliömetriä.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) luopuu Kajaanin Seminaarin-kampuksen kiinteistöistä, sillä kiinteistöjen vuokralaisella, Oulun yliopistolla, ei ole ollut niille käyttöä vuoden 2013 jälkeen. Kiinteistöt jäivät pois opetuskäytöstä, kun Oulun yliopiston opettajankoulutus keskitettiin Ouluun.

Tiloissa toimivat tällä hetkellä muun muassa Kajaanin kaupunki, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä eli Kainuun Sote, Kainuun Etu Oy, Metsähallitus ja OTSO Metsäpalvelut. Kaikki voimassa olevat asiakassuhteet sopimuksineen siirtyvät kaupantekohetkellä Rakennustehon hallintaan. Tontin kymmenestä rakennuksesta kuusi on suojeltu voimassaolevalla SR-7-kaavamerkinnällä.

– Kajaanin kampuksen vuokrausaste on erittäin korkea ja sen vuokralaiset vakavaraisia. Heidän kanssaan on hyvä jatkaa alueen kehittämistä edelleen. SYK:n kanssa yhteistyö ja kampuksen viestikapulan vaihto on käynyt sujuvasti, siitä iso kiitos heille, Rakennustehon toimitusjohtaja Jaakko Moilanen kertoo.

– Olemme saaneet kiinteistöjen käyttöasteen Kajaanissa Oulun yliopiston lähdön jälkeen hyvälle tasolle. Kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa, ja nyt on aika tehdä seuraavia siirtoja. Kiinteistöjä lähtee kehittämään toimija, joka pystyy tarjoamaan lisäarvoa vastaamalla markkinan tarpeisiin aiempaa paikallisemmin. Kiinteistökauppa on alueen kehityksen kannalta positiivinen askel, SYK Oy:n johtaja Juha Uotila sanoo.