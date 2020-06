Suomen Yliopistokiinteistöt Oy myy kiinteistöjä Turussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on myynyt Turun Kasarmialueella sijaitsevia suojeltuja puurakennuksia Monopoli Oy:lle. Kauppaan kuuluu tontteineen yhteensä kolme rakennusta.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) luopuu Turun Kasarmialueen kiinteistöistä. Myytävä kokonaisuus koostuu Kasarmialueella sijaitsevista vanhoista kasarmirakennuksista. Rakennuksissa on yhteensä noin 1 400 neliötä, ja ne myydään tontteineen.

Vanhat puurakennukset on suojeltu. Rakennukset on asemakaavassa varustettu suojelumerkinnöin, ja ne on arvioitu kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaiksi. Kahdessa myytävässä rakennuksessa on Turun yliopiston toimintoja. Myynti ei vaikuta Turun yliopiston toimintoihin rakennuksissa. SYK on kuitenkin arvioinut, että tulevaisuuden kehittämisen kannalta myynti palvelee parhaiten kohteiden jatkokehittämistä.

– Alueen kiinnostavuus piilee kauniin ympäristön, vanhan historian ja kampusalueen symbioosissa, joka on koko Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen. Tunnistamalla vanhojen rakennusten kulttuurihistoriallisen merkityksen ja Turun ensimmäisen kaupunginosan potentiaalin, uskon, että voimme osaltamme luoda alueen opiskelijoille motivoivan ja innovatiivisen opiskeluympäristön. Paikallisena toimijana lähdemme innolla kehittämään vanhoja rakennuksia, Monopoli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Arttu Virtanen kertoo.

– Myynti paikalliselle toimijalle takaa kiinteistöille paikallisesta näkökulmasta paremman kehityspotentiaalin. Kiinteistöjä lähtee kehittämään toimija, jolla on antaa lisäarvoa alueen kokonaisuuden kehittymiseen. Kauppa on alueen kehityksen kannalta positiivinen askel, SYK Oy:n johtaja Juha Uotila sanoo.