Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on sopinut rahoituksen uudelleenjärjestelystä – ratkaisu kokonaisuudessaan vihreää rahoitusta

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on sopinut yhteensä 485 miljoonan euron suuruisen uudelleenrahoituspaketin. Järjestelyllä korvataan merkittävä osa aiempaa rahoitusta, myös vuonna 2018 liikkeelle laskettu Green Bond. Uudelleenrahoitus on kokonaisuudessaan vihreää rahoitusta, joka on ollut nyt allekirjoitetun kokonaisuuden yksi merkittävin tavoite. Rahoittajina järjestelyssä toimivat Nordea ja Handelsbanken.

”On ollut hienoa todeta, miten tavoitteellisesti toteuttamamme vastuullisuustoimenpiteet tukivat meitä tämän uudelleenrahoitusjärjestelyn toteuttamisessa. Nähdäkseni tämä on yksi merkittävimmistä kiinteistötoimialalla toteutetuista vastuullisuuden huomioivista rahoitusjärjestelyistä. Tavoitteellinen toimintamme ESG:n eri osa-alueiden toteuttamiseksi jatkuu aktiivisesti tästäkin eteenpäin. Nyt neuvoteltu kokonaisuus mahdollistaa kiinteistösalkkumme pitkäjänteisen kehittämisen”, toteaa SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja. ”Nordea on sitoutunut hiilineutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä ja haluamme rakentaa vastuullista tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Vihreiden rakennusten energiatehokkuus ja pienemmät hiilidioksidipäästöt ovat keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, ja SYKin sitoutuminen vastuullisuustavoitteisiin näyttää merkittävällä tavalla suuntaa koko toimialalle. Kannustamme kaikki yrityksiä tekemään vastuullisia investointeja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi ja olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme tässä prosessissa”, kommentoi Aleksi Lehtonen, Nordean Business Banking -liiketoiminnan Suomen johtaja. ”SYK on edelläkävijä toimialallaan, sillä koko uudelleenrahoituspaketti on vihreää rahoitusta. Olemme iloisia siitä, että saamme jatkaa yhtenä SYKin rahoittajista”, sanoo Handelsbankenin Tampereen konttorin johtaja Ilari Tyrkkö. SYKin neuvonantajina järjestelyn toteuttamisessa toimivat Borenius Asianajotoimisto Oy sekä PricewaterhouseCoopers Oy. ”Uudelleenrahoituksen järjestely edellyttää ammattitaitoisten asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyötä. Olen todella iloinen, että meillä oli mahdollisuus työskennellä kummankin organisaation huipputiimien kanssa”, Sianoja kommentoi. ”Onnittelut SYKille tästä merkittävästä vihreästä rahoituksesta. SYK on vastuullisen kiinteistöomistamisen edelläkävijä Suomessa ja olemme etuoikeutettuja saadessamme avustaa tässä hankkeessa. Kiitos erityisesti Sannalle hienosta yhteisestä hankkeesta. Haluamme myös kiittää Nordeaa ja Handelsbankenia hyvästä prosessista ja Boreniusta neuvonantajayhteistyöstä”, toteaa PwC:n Financial Services liiketoiminta-alueen johtaja Antti Palkén.

