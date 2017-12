Suomen Yrittäjät: On aika antaa asiakkaalle oikeus vaikuttaa hoivaansa

Suomen Yrittäjät pitää hallituksen luonnosta valinnanvapauslaiksi toteuttamiskelpoisena. Muutama korjaus tarvitaan, mutta lakiluonnos antaa hyvän pohjan uudistaa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ihmislähtöiseksi ja kustannustehokkaaksi.

Yrittäjien mielestä asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti ovat parhaita keinoja toteuttaa laaja valinnanvapaus. Niiden käyttöönotto parantaa sekä yksilön oikeutta vaikuttaa omaan elämäänsä että kotimaisten pienten ja keskisuurten sote-yritysten mahdollisuuksia tuottaa palveluja eri puolilla Suomea. Myös sote-keskuksen kohtuullisen rajattu palveluvalikoima antaa tilaa yrittäjävetoisille sote-keskuksille.

- Valinnanvapauden tuoma toimintaympäristö ei ole yrittäjälle helppo. Kilpailu kovenee ja toimintamallit pitää arvioida uudelleen. Mutta olemme hallituksen kanssa samaa mieltä siitä, että nyt tarvitaan perustavaa laatua oleva systeeminen muutos, puheenjohtaja Jyrki Mäkynen Suomen Yrittäjistä sanoo.



- Sote-uudistus on vietävä maaliin. Se on hallituksen tärkein hanke koko vaalikaudella. Hallituksen onnistumista mitataan sote-hankkeen onnistumisella, Mäkynen toteaa.

Valinnanvapauden arvioinnissa palattava asiaan



Suomen Yrittäjät ihmettelee, miksi sote-keskustelun on annettu luisua erikoissairaanhoidon olemassa olevia rakenteita puolustavien yksinpuheluksi.

- Liian moni kriitikko puolustaa omaa leipäpuutaan. Suomalainen sote ei ole täydellinen. Erityisesti erikoissairaanhoidossa on merkittävästi tehostettavaa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.



- Tällä hetkellä yksi ongelma on vertailukelpoisen tiedon puuttuminen. Maakunnat ja niiden liikelaitokset tulee velvoittaa käyttämään yhteistä kustannuslaskennan mallia. Vain näin kustannuksia voi verrata ja kohdentaa tehostamisvaatimukset oikein, Pentikäinen toteaa.

- On tärkeä antaa uudistajille työrauha eikä lietsoa turhaa epävarmuutta. Myös isojen terveysyhtiöiden pitää malttaa mielensä eikä toimia tavalla, joka synnyttää suuttumusta ja epäluottamusta, Pentikäinen korostaa.



Sote-uudistuksen ja valinnanvapauden arvioinnissa on huomattava, miten uudistus vaikuttaa hoito- ja hoivapalveluihin, joita suurin osa kansalaisista eniten tarvitsee.



- Uskomme, että sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet yhdenvertaisten palvelujen paremmasta saatavuudesta toteutuvat, kun valinnanvapaus avaa pk-yrittäjille mahdollisuuden tuottaa näitä palveluja. Yrittäjyyden ja monituottajamallin kautta myös kustannuksia saadaan painettua alaspäin, mikä on välttämätöntä, jotta selviämme 2020-luvun hoitokuluista, Mäkynen sanoo.

Lausuntoaika valinnanvapauslainsäädännöstä päättyy perjantaina.