Suomen Yrittäjät: Rajoituksia purettava esitettyä ripeämmin

Hallitus päätti tänään keventää osaa koronarajoituksista. Yrittäjät pitää tärkeänä, että ylimitoitettuja rajoituksia puretaan, mutta odottaa hallitukselta nopeampia toimia.

- Yritystoiminnan rajoituksia on purettava määrätietoisemmin ja nopeammin kaikilla toimialoilla. Yrittäjien elinkeinovapautta ja työntekijöiden oikeutta työhön on rajoitettu tarpeettoman voimakkaasti. Nyt on aika avata yhteiskuntaa, toteaa johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä.

Suomen Yrittäjät esittää seuraavaa: