Suomen Yrittäjät tukee maahanmuuttajia yrittäjiksi

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajien parissa työskentelevät pääsevät ääneen Suomen Yrittäjien Business Uplugged tapahtumissa Turussa ja Helsingissä. Suomen Yrittäjien hallitus myös päätti perustaa maahanmuuttajayrittäjien verkoston.

Ulkomaalaisten määrä on Suomessa kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Vuonna 2017 heitä asui Suomessa vähän alle 250 000 eli 4,5 prosenttia kaikista Suomessa asuvista. Määrä näyttää kasvavan. Moni heistä elättää itsensä ja perheensä pienyrittäjänä.



Siksi Yrittäjien hallitus päätti tiistaina 30.10. perustaa yrittäjäjärjestöön maahanmuuttajayrittäjien verkoston. Verkosto auttaa järjestöä tukemaan muualta Suomeen muuttaneita, jotka ovat jo tullessaan yrittäjiä tai perustavat yrityksen Suomessa.



Jo ennen verkoston työn alkua luvassa on tukea maahanmuuttajayrittäjille. Turussa ja Helsingissä nimittäin järjestetään maahanmuuttajayrittäjille ja heidän kanssaan työskenteleville Business Unplugged -tilaisuudet. Turun Business Unplugged järjestetään Turun Messukeskuksessa 8.11. ja Helsigin puolestaan Helsingin Tennispalatsissa 15.11.



- Luvassa on kiinnostavia maahanmuuttajayrittäjien tarinoita ja käytännönläheisiä työpajoja, Suomen Yrittäjien maahanmuuttajayrittäjyyden koordinaattori Kaisu Keisala-Kaseja kertoo.



Opettajille apua maahanmuuttajien yrittäjyysvalmennukseen



Maahanmuuttajien parissa työskenteleville opettajille on oma työpaja, jossa keskustellaan vastuullisesta ja vaikuttavasta maahanmuuttajien yrittäjyysvalmennuksesta.



- Kuinka innostan opiskelijoita pohtimaan yrittäjyyttä? Miten varmistan riittävän tuen ja verkostot yrittäjyyttä aloittaville opiskelijoille? Kaisu Keisala-Kaseja tiivistää monen opettajan ajatukset.



- Näihin haemme työpajassa vastauksia.



Vapaus unelmoida -työpajassa keskustellaan koulutuksen ja työelämän rakenteista ja siitä, miltä ne näyttävät ja tuntuvat maahanmuuttajien näkökulmasta.



- Valotamme niitä näkymättömiäkin normeja, rajoja ja jopa esteitä, joita on maahanmuuttajien koulutus- ja urapoluilla voi olla, Keisala-Kaseja sanoo.



Lisäksi ohjelmassa on kaksi käytännönläheistä englanninkielistä työpajaa palvelumuotoilusta yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille.