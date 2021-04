Suomen ystävämyynneistä tehdään kansainvälisiä - Pörssiin listautuneen Yaytrade-verkkokaupan perustaja David Knape: ”Suomi on meille tärkeä markkina-avaus!”

Ruotsalainen Ytrade Group Ab laajentaa toimintaansa Suomeen Yaytrade second hand -verkkokaupallaan ja mullistaa aluksi perinteisen ystävämyynnin. Paikallisesta kaupankäynnistä tehdään Suomessa kansainvälistä. Yritys ottaa selkeän ja näkyvän roolin premium-muotituotteiden ylijäämävarastojen, näytekappaleiden ja palautusten myynnissä.

Suomen ystävämyynti- ja second hand -markkinat ovat alkaneet kiinnostaa ulkomaalaisia yrityksiä. Ruotsissa vuonna 2017 menestyksekkäästi toimintansa aloittanut Yaytrade-verkkokauppa laajentaa nyt toimintansa ensimmäisenä ulkomaana Suomeen.

Ystävämyynnin kansainvälistä profiilia alan pioneerina nostava Yaytrade kiinnostui Suomesta, koska kilpailu on ollut täällä varsin vähäistä, mutta ostokäyttäytyminen kuitenkin hyvin samankaltaista kuin Ruotsissa. Naapurimaassa huomattiin Suomessa kasvava second hand -buumi; uusia liikkeitä perustetaan ympäri maata ja myös nettikauppa käy kuumana.

Toimitusjohtaja David Knape toteaa, että vastuullisuus ja kestävän kehityksen näkökulma vahvistuvat edelleen, ja sen myötä käytettyjen vaatteidenkin markkina kasvaa Suomessa voimakkaasti. Knapen mukaan Suomi on yhtiölle erinomainen testimarkkina ennen siirtymistä suuremmille markkinoille. Yaytrade aikoo olla jatkossa suurin toimija ystävämyyntiliiketoiminnassa koko Euroopassa.

Kansainväliset markkinat

Ystävämyyntiä on harjoitettu tavallisesti vain paikallisesti ja varsin pienimuotoisesti esimerkiksi liikkeiden omissa tiloissa tai pop up- ja outlet-myymälöissä, jotka ovat maantieteellisesti rajattuja ja monesti myös hintavia ratkaisuja. Ylijäämävarastojen, näytteiden ja palautusten myynti on myös jäänyt hieman jälkeen digitalisaatiossa ja tämä on ilmennyt yhä selkeämmin vallitsevan pandemian aikana.

-Yaytradessa brändit pääsevät myymään ylijäämävarastojaan, näytteitä ja palautuksia kansainvälisillä markkinoilla. Tällä tavoin myös suomalainen merkki, joka on esimerkiksi aiemmin järjestänyt ystävämyyntejä konttorillaan Helsingissä, voi tehdä sen nyt kansainvälisesti verkossa, yhtiön Suomen maajohtaja Suvi Roine kertoo.

Yhtiön ensimmäinen suomalainen yhteistyökumppani on Luhdan suosittu naistenvaatemerkki Ril’s, jonka ystävämyynti Yaytradessa on parhaillaan käynnissä. Jo entuudestaan Yaytraden kumppaneina on tunnettuja ruotsalaismerkkejä kuten J.Lindeberg, Filippa K, Sandqvist, Rodebjer ja Hope. Innovatiivinen purjehdusvaatteita valmistava Sail Racing aloitti myynnin Yaytradessa eilen.

Somevaikuttajille oma kauppa

Suomalaisille somevaikuttajille avataan Yaytradeen oma kauppasivusto, jolla he voivat myydä omia tuotteitaan. Somevaikuttajat saavat usein yhteistyökumppaneiltaan paljon vaatteita ilmaiseksi, ja ne saattavat jäädä lyhyen käytön jälkeen kaappiin, joten Yaytrade avaa nyt heillekin uudenlaiset ansaintamahdollisuudet.

-Somevaikuttajien kannattaa hyödyntää tässä omia somekanaviaan. Mitä enemmän he mainostavat niissä ilmaiseksi, sitä enemmän he voivat myydä omassa Yaytrade-kaupassaan, Roine sanoo. Somevaikuttajat voivat myös ohjata osan tuotoistaan hyväntekeväisyyteen.

-Etenkin nuoret haluavat tukea vastuullisuutta ja kestävää kehitystä ostamalla käytettyjä vaatteita. Nyt heillä on myös mahdollisuus ostaa merkkejä, joihin heillä ei välttämättä muuten olisi varaa. Kiinnostusta lisää vielä se, että vaatteet voi ostaa heidän ihailemiltaan tunnetuilta somevaikuttajilta.

Roine toteaa myös, että uusi trendi on saavuttanut nyt Suomen. Ruotsissa on jo huomattu, että Yaytraden kestävän kehityksen Sustainability-merkin saaneet somevaikuttajat saavat helpommin yhteistyökumppaneita yritysmaailmasta, ja yritykset ovat myös valmiita maksamaan yhteistyöstä enemmän.

-Kilpailu yhteistyökumppaneista ja mainostuloista kiristyy jatkuvasti, sillä uusia some-vaikuttajia tulee jatkuvasti lisää. Tässä onkin influenssereille hyvä keino erottautua muista ja pärjätä kilpailussa, Roine mainitsee.

Myöhemmin tänä vuonna suomalaiset kuluttajatkin voivat myydä käytettyjä vaatteitaan Yaytradessa. Vaivattomassa konseptissa tuotteet haetaan kotoa, kuvataan, myydään ja asiakas kerää tuotot.

-Vaatteiden kulutus ei ole vähentynyt ja ihmiset ostavat yhä enemmän laadukkaita vaatteita. Käytettyjen vaatteiden ostaminen on myös hyvä tapa torjua pikamuotia. Viime vuonna jo noin 70 prosenttia kuluttajista kertoi olevansa valmiita ostamaan käytettyjä tuotteita, Roine valottaa.

Kansainvälisellä kokemuksella

Maajohtaja Suvi Roineella on laaja kokemus kansainvälisestä markkinoinnista ja viestinnästä. Viestintästrategioiden ja tuotejulkistusmateriaalin tuotannon lisäksi, hän työskenteli Nokialla mm. Kiinassa tiimissä, joka vastasi myynti- ja markkinointiratkaisujen kehittämisestä Aasian markkinoilla.

Roine on opiskellut kauppatiedettä ja oikeustiedettä Edinburghin yliopistossa Skotlannissa, jonka lisäksi hän on asunut myös Sveitsissä ja Yhdysvalloissa. Intohimoisena purjehtijana Suvi on ylittänyt Atlantin sekä harrastaa kesäisin paljon yksinpurjehdusta.

Yaytrade listautui Nasdaqin First North -markkinapaikalle maaliskuussa. Yhtiön osake oli peräti 560 prosenttia ylimerkitty, mikä kertoo siitä, että sijoittajilla on vahva luottamus second hand -yrityksiin.