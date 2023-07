Suomessa 250 000 kiinteistöä odottaa ajantasaisia omistajatietoja

Kesälläkin voi tehdä osakeluettelon siirron huoneistotietojärjestelmään 10.7.2023 07:10:07 EEST | Tiedote

Vaikka kesä on kauneimmillaan, voivat taloyhtiöt tehdä osakeluetteloiden siirtoja huoneistotietojärjestelmään. Kaikkien ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden on siirrettävä osakeluettelonsa vuoden 2023 loppuun mennessä sähköiseen huoneistotietojärjestelmään. Huoneistotietojärjestelmään on siirretty osakeluetteloita koko Suomen osalta 30 % verran.