Suomessa kehitetty ABB:n sähköinen Azipod® -potkurikäyttöjärjestelmä on tehostanut merenkulkua jo 30 vuotta

Siitä lähtien kun Azipod®-potkurikäyttöjärjestelmä kehitettiin Suomessa 30 vuotta sitten, se on mullistanut laivaliikennettä vertaansa vailla olevalla suorituskyvyllään, tehokkuudellaan, ympäristöystävällisyydellään ja luotettavuudellaan. Näiden ominaisuuksiensa ansiosta sillä on tänä päivänä ainutlaatuinen asema merenkulussa.

Ensimmäinen Azipod®-potkurikäyttöjärjestelmä asennettiin suomalaiseen jääolosuhteissakin kulkevaan Seili-alukseen vuonna 1991. Sen jälkeen järjestelmästä on kertynyt käyttökokemusta yli 20 miljoonaa operointituntia eri aluksilta, sen käytettävyys on ollut vaikuttava 99,9 prosenttia ja se on säästänyt polttoainetta pelkästään risteilijöissä noin 1 000 000 tonnia.

Yli kolmen vuosikymmenen ajan ABB on kehittänyt Azipod®-potkurikäyttöjärjestelmää yhä paremmin soveltuvaksi varustamoiden muuttuviin tarpeisiin ja parantamaan kaikkien laivatyyppien suorituskykyä. Tällä hetkellä Azipod®-teknologiaa käytetään yli 25 erilaisessa laivatyypissä: niin risteilijöissä ja matkustajalaivoissa kuin rahtilaivoissa, jäänmurtajissa ja superjahdeissa. ABB on myynyt 30 vuoden aikana yli 700 Azipod®-yksikköä.

"ABB on ollut edelläkävijä sähköisessä liikenteessä jo yli vuosisadan ajan. Azipod®-tekniikan lanseeraus vuonna 1991 merkitsi uuden aikakauden alkua laivojen käyttöjärjestelmissä, ja ABB on sen avulla vankkumattomasti vakiinnuttanut asemansa meriteollisuuden ympäristövaikutusten vähentäjänä. Olemme kestävän liikenteen edelläkävijöitä, ja olen vakuuttunut siitä, että tällä huipputeknologialla on jatkossakin merkittävä rooli asemamme edistämisessä”, sanoo ABB:n pääjohtaja Björn Rosengren.

Azipod®-järjestelmä on saavuttanut lukuisia merkkipaaluja merenkulun alueella. Sillä on varustettu suurimmat risteilyalukset ja mahdollistettu ensimmäiset Koillisväylän ylitykset ilman jäänmurtaja-apua.

Energiatehokas Azipod®-järjestelmä auttaa leikkaamaan merenkulun hiilidioksidipäästöjä

“Azipod®-teknologia auttaa kaikkia laivatyyppejä pienentämään kustannuksia ja hiilijalanjälkeä kahdesta syystä: ensinnäkin se on ylivoimainen potkurijärjestelmä ja toisekseen se hyödyntää sähköisten järjestelmien tehokkuutta”, sanoo Juha Koskela, Division President, ABB Marine & Ports.

”Puolueeton tutkimus vuonna 2019 osoitti, että Azipod®-potkurijärjestelmällä autolauttavarustamot voivat säästää vuosittain 1,7 miljoonaa US dollaria polttoainekustannuksissaan ja samalla leikata hiilidioksidipäästöjään noin 10 000 tonnia. Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn tavoite on puolittaa laivojen kasvihuonepäästöt vuoteen 2050 mennessä. Olen vakuuttunut, että Azipod®-potkurijärjestelmä on mahdollistamassa kestävää merenkulkua myös seuraavien 30 vuoden ajan ja siitä eteenpäinkin”, Koskela toteaa.

Kun sähköinen käyttömoottori on sijoitettu laivan ulkopuolelle, Azipod®-potkurilaite voi kääntyä pystyakselinsa ympäri 360 astetta. Näin se parantaa laivan ohjailtavuutta ja mahdollistaa kaikkein suurimpienkin laivojen saapumisen ahtaisiin satamiin. Azipod®-järjestelmä myös parantaa ratkaisevasti operointitehokkuutta, koska se parantaa laivan hydrodynaamisia ominaisuuksia. Samalla polttoainekulutusta voidaan pienentää jopa 20 prosenttia perinteisiin akselilinjaratkaisuihin verrattuna. Lisäksi tila, joka säästetään sijoittamalla käyttömoottori laivan ulkopuolelle, helpottaa laivan suunnittelua ja vapauttaa tilaa hyteille, rahdille tai muihin tarkoituksiin.

Azipod®-yksiköitä on saatavissa tehoalueella 1–22 MW. Eri tuotesukupolvien myötä on parannettu järjestelmän hydrodynamiikkaa, tilankäyttöä ja rakennetta sekä helpotettu asennusta ja huollettavuutta. Jopa 95 prosenttia Azipod®-yksiköiden materiaaleista on kierrätettäviä, mikä osoittaa sitoutumisemme kestävän kehityksen periaatteisiin tämän merkittävän teknologian edelleen kehittämisessä.

Optimoitua suorituskykyä

Tulevaisuuden tarpeet otettiin huomioon Azipod®-järjestelmän suunnittelussa jo alkuvaiheessa, joten se soveltuu käytettäväksi lähes kaikkien energialähteiden kanssa. Perustuen sähkömoottoriin, Azipod®-järjestelmään voidaan syöttää sähköä erilaisista energialähteistä, kuten akuista tai polttokennoista, ja varustamot voivat lisätä ja vaihtaa energialähteitä sen mukaan kuin ne kehittyvät. Sähköjärjestelmän ansiosta potkurin toiminta aiheuttaa myös vähemmän ääntä ja tärinää, ja näin Azipod®-potkurilaite varmistaa hiljaisen ja tasaisen operoinnin.

Osana laivan koko sähköistä potkurikäyttöjärjestelmää Azipod®-teknologia toimii saumattomasti yhdessä laivan voimantuottojärjestelmän kanssa. Potkurikäytön ohjausjärjestelmä (ABB Propulsion Control System) varmistaa kommunikoinnin muiden laitteiden kanssa, ja energianhallintajärjestelmä (ABB Power and Energy Management System, PEMS™) ohjaa koko voimantuottojärjestelmän tuotannon tehoa ja kulutusta. Azipod®-potkurikäyttöjärjestelmä ja ABB:n sähköjärjestelmä luovat toisiaan täydentävän kokonaisuuden, ja yhdessä ne mahdollistavat optimoidun suorituskyvyn, mikä parantaa kokonaistehokkuutta ja pienentää päästöjä.

Azipod®-osaaminen tuo työtä Suomeen

Azipod®-yksiköitä valmistetaan Suomessa kahdessa tuotantolaitoksessa, jotka sijaitsevat Helsingin Vuosaaressa ja Haminassa. Lisäksi Kiinan Shanghaissa on yksi tuotantolaitos. ABB:n Azipod®-potkurijärjestelmän tuotekehitystyö tehdään Suomessa. Suomen ABB:n Marine & Ports -divisioona työllistää yli 500 ammattilaista.