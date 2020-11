Suomessa lähes 40% verkkokauppiaista miettii palvelun vaihtoa – satojen miljardien maksupalvelumarkkina myllertää maailmalla

Uunituore tutkimus paljastaa, että Suomessakin muhii maksupalvelumarkkinoiden vallankumous. Lähes 40% verkkokauppiaista on joko jo aktiivisesti vaihtamassa palvelua tai harkitsee uutta palvelua, kertoo Vilkas Groupin laaja tutkimus. Tyytyväisyys palveluntarjoajiin vaihtelee voimakkaasti. Kolmesta suuresta selvästi tyytyväisimmät asiakkaat on Paytraililla, Klarna ja Checkout ovat huomattavasti jäljessä.

Verkkokaupan muutenkin rivakka kasvu on noussut koronan myötä ennätyslukemiin. Samalla verkkomaksamisen merkitys on vastaavasti räjähtänyt yhä suuremmaksi. Maksupalvelumarkkinat maailmalla ovat satojen miljardien eurojen arvoiset. Jo pelkästään pörssiin tähtäävän kiinalaisen Alipayn arvoksi arvioidaan kymmeniä miljardeja. Suomeen vaikuttavat samat megatrendit.

”Verkkokauppa kasvaa ennennäkemättömästi. Maksupalveluiden merkitys korostuu samaa vauhtia, Alipayn pörssilistautuminen olisi todennäköisesti maailmanhistorian suurin. Syy on kiinalaisten valtava siirtymä verkkomaksamiseen, ja Suomessakin maksupalvelujen murrosta vauhditamme me asiakkaat itse. Verkkokauppiaat seuraavat, mistä palvelusta asiakkaat pitävät.”

Näin kuvailee Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski verkkokaupan, asiakkaiden ja maksupalveluiden suhdetta. Yli 2000 verkkokauppiaalle kauppa-alustan tarjoava Vilkas halusi edistää lajissaan ainutlaatuisella, alustariippumattomalla tutkimuksella parempaa ymmärrystä maksupalvelujen roolista ja niiden valintaan liittyvästä dynamiikasta.

”Osoittautui, että verkkokauppiaiden tyytyväisyys johonkin maksupalveluun on itse asiassa meidän tavallisten asiakkaiden tyytyväisyyttä.”

Vilkkaan tutkimuksen mukaan tyytyväisiä nykyiseen maksupalveluunsa on vain 61% verkkokauppiaista. Tämä voi johtaa suuriin muutoksiin markkinoilla. Kolmesta suuresta maksupalvelusta Paytrail on selvä ykkönen tyytyväisyydessä (86%), Klarna (63%) ja Checkout (55%) jäävät selvästi jälkeen. Yhdessä kolme suurta tarjoavat maksupalvelun lähes 80 prosentille Suomen verkkokauppiaista, pelkästään markkinajohtaja Klarnan osuus on 36%.

”Asiakastyytyväisyys näyttää heijastuvan vahvasti valmiuteen vaihtaa maksupalvelun toimittajaa. Checkoutin käyttävistä verkkokauppiaista peräti 36% harkitsee vaihtamista toiseen palveluun. Klarnallakin lukema nousee hiukan yli 20 prosentin. Paytrail taas näyttää onnistuneen todella hyvin, vaihtamista harkitsee vain 6%”, kertoo Korkiakoski asiakastyytyväisyyden ja -tyytymättömyyden seurauksia.

”Kaikille kolmelle riittää aivan varmasti jatkossakin tekemistä, koska verkkokaupan kasvu on niin voimakasta. Voimasuhteet voivat kuitenkin muuttua, sen tutkimuksesta voi päätellä. Koska verkkokauppiaat seuraavat, mihin heidän asiakkaansa ovat tyytyväisiä, maksupalvelujen tarjoajista on tulossa kovaa vauhtia kuluttajabrändejä. Se, joka voi tarjota kuluttajille tuttua ja luotettavaksi koettua verkkomaksamista tulee menestymään – tuntemattomat häviävät”, analysoi Korkiakoski.

Laajat vaikutukset maailmalla – entä Suomessa?

Yhdysvalloissa verkkomaksaminen on jo ajanut kivijalasta ohi. Kun jatkuvasti ja nopeasti kasvava verkkokauppa lisää maksuliikenteen voluumeja, kamppailu maksupalvelumarkkinoista tulee koventumaan niin Suomessa kuin koko maailmassakin. Tämä ei tarkoita ainoastaan kilpailua nykyisten maksupalvelujen kesken, vaan vaikutukset ulottuvat maailman pankkijärjestelmiin.

”Esimerkiksi Kiinassa Alipayn pörssiinmenoa on viivytetty, koska siellä pelätään vaikutuksia koko Kiinan suuruusluokaltaan suunnattomaan rahoitusjärjestelmään. Toisin sanoen, Alipayn pelätään kasvavan maksupalveluna niin suureksi, että se voisi horjuttaa koko Kiinan pankkijärjestelmää. Osa pienemmistä kiinalaispankeista on jo ajautunut pahoihin vaikeuksiin. Tällaisia vaikutuksia ei Suomeen varmastikaan kukaan toivo”, pohtii Korkiakoski.

