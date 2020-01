Suomessa on Pohjoismaiden kallein lääkejakelu

Selvitysryhmä: Apteekkien sääntely tarvitsee isoja uudistuksia 14.6.2018 10:04:01 EEST | Tiedote

Suomessa on valmistauduttava lääkejakelun uudistamiseen. Voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä nykyinen lääkejakelujärjestelmä on joustamaton. Se on myös kallis. Apteekkien palkkiojärjestelmä on liiaksi sidoksissa lääkkeen hintaan, toteaa alan uudistustarpeita selvittänyt asiantuntijaryhmä. Selvitysryhmä esittää useita uudistuksia apteekkialalle. Kaikissa uudistuksissa keskeistä on varmistaa laadukas lääkeneuvonta.