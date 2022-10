Suomessa yli 550 ihmistä odottaa uutta elintä

Elinluovutusharkinta on sairaaloiden normaalia toimintaa. “Elinluovutussairaaloiden päivystykset ja teho-osastot tunnistavat potentiaalisen elinluovuttajan. Myös iäkkäät ja ihmiset, joilla on perussairauksia voivat soveltua elintenluovuttajiksi”, sanoo HUSin neurologian erikoislääkäri ja elinluovutustoiminnan vastuulääkäri Kirsi Rantanen.

Elinluovutukseen voidaan edetä, mikäli vainaja ei ole sitä eläessään vastustanut. Omaisia informoidaan elin- ja kudosluovutustoiminnasta ja tiedustellaan potilaan mahdollista kantaa asiaan. Suureksi avuksi on, mikäli potilas on ilmaissut tahtonsa Omakanta-sovelluksessa.

Valtaosa elinluovuttajista todetaan aivokuolleiksi. Tällöin aivoverenkierto on päättynyt lopullisesti. Vuonna 2021 Suomessa käynnistyi DCDD-pilotti. DCDD tarkoittaa elinten luovutusta hoidosta luopumisen ja verenkierron pysähtymisen jälkeen. Elinluovutukseen voidaan edetä, mikäli sydän pysähtyy kolmen tunnin seuranta-aikana.

Rantanen korostaa, että kuka tahansa voi sairastua vakavasti tautiin, jonka ainoa hoitomuoto on elinsiirto.



Elinsiirtoja tehdään Suomessa yli 400 vuodessa





Vuonna 2021 tehtiin yhteensä 420 elinsiirtoa, joista 23 lapsille. Lukuun sisältyvät myös eläviltä luovuttajilta tehdyt munuaissiirrot, joita oli ennätykselliset 46 kappaletta. Vaikka elinsiirtoja tehtiin paljon, siirtoa odottavien kokonaismäärä ei juurikaan ole vähentynyt.

Munuaissiirtoja eläviltä luovuttajilta on jo muutaman vuoden pystytty lisäämään aktiivisella koulutuksella ja tiedottamisella. Yhteensä munuaisensiirtoja tehdään 240–290 vuosittain.

Elinsiirtojen tulokset ovat hyviä. Munuaissiirron jälkeen siirrännäisistä noin 94 % toimii vielä 5 vuoden kohdalla ja kaikista maksansiirtopotilaista lähes 90 % on elossa 5 vuoden jälkeen siirrosta. Munuaissiirteen saaneilla lapsipotilailla tilanne on vielä parempi. Maksan- ja sydämensiirroissa eloonjäämisosuus on noin 70 %.

“Yhteiskunnan kannalta pienikin elinsiirtojen lisääminen tuo merkittävää säästöä dialyysikustannusten vähenemisenä, puhumattakaan siitä, mitä se merkitsee potilaille, jotka pääsevät eroon kolmesti viikossa tehtävistä 4 tunnin dialyysihoidoista tai kuolemaan johtavasta sairaudesta”, HUSin elinsiirto- ja maksakirurgian ylilääkäri Arno Nordin sanoo.

Euroopan elinsiirtopäivää vietetään lauantaina 8.10.2022.

---

Katso tästä aiheesta myös Suorana HUSista -info 7.10.2022. HUS järjestää kaikille avoimia lyhyitä infotilaisuuksia ajankohtaisista vaihtuvista aiheista. Tietoa infoistamme.

Lisätiedot

HUS Vatsakeskus

Elinsiirto- ja maksakirurgian ylilääkäri Arno Nordin

p. 050 427 0242

arno.nordin@hus.fi

HUS Neurokeskus

Neurologian erikoislääkäri Kirsi Rantanen

p. 050 427 0121

kirsi.rantanen@hus.fi