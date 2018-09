Suomesta rakennetun ympäristön testialusta ja edelläkävijä

Rakennetun ympäristön avainjärjestöt ovat koonneet voimansa ja perustaneet yhdistyksen, joka luo polkua kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoille kohti globaaleja markkinoita sekä tuo parhaat käytännöt Suomen toimikenttään.

KIRA-InnoHub ry:n toiminnan keskiössä on luoda elinvoimainen digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävä rakennetun ympäristön ekosysteemi, joka yhdistää yksityisiä ja julkisia toimijoita kiinteistö- ja rakentamisalan lisäksi muilta aloilta. Samalla voidaan edistää suomalaista osaamista ja tehdä Suomesta kiinnostava testilaboratorio uusille digitalisaatiota hyödyntäville kokeiluille. Hubi on myös osa kansainvälistä hubien verkostoa, joka mahdollistaa yrityksille avoimen kaistan laajentaa toimintaa uusille markkinoille sekä oppia uusimmista innovaatioista ympäri maailmaa.

Sysäyksen nyt perustetulle yhdistykselle on antanut kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota edistävä KIRA-digi kärkihanke, joka on antanut kasvualustan 139 kokeiluhankkeelle.

”Kiinteistö- ja rakentamisala elää suuren kulttuurimuutoksen aikaa, ja meistä on tullut digitalisaation hyödyntämisessä maailman kärkeä muun muassa tietomallintamisen osalta. Suomen markkina on kuitenkin pieni, ja siksi on edistettävä yhteisvoimin kansainvälisiä suhteita ja raivattava tietä suomalaisille yrityksille mennä maailmalle. Globaalien markkinoiden tavoittelun ohella haluamme edistää kokeiluja, skaalautumista ja tiedon virtausta sekä koota yhteen kehittämishaluisia yhteisöjä ja ihmisiä”, avaa RAKLIn toimitusjohtaja ja yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jyrki Laurikainen toimintaa.

Yhdistyksen taustalla ovat Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. Mittava taustajoukko kertoo siitä, että KIRA-InnoHubin toiminnalle on koko toimialan tuki takanaan.

Toimitusjohtajaksi valittu alan pioneeri Teemu Lehtinen

Yhdistystä luotsaa alan digitaalisuuden pioneeri Teemu Lehtinen, joka toimii nykyisin KIRA-digi kärkihankkeessa.

”KIRA-digissä on saatu aikaan huikea määrä uutta tekemistä ja positiivista innostusta kehittää avoimesti rakennetun ympäristön käytäntöjä ja digitaalisia ratkaisuja. Monessa asiassa on kuitenkin ehditty vasta raapaista pintaa ja tiedostaa piilevä huikea potentiaali. On hienoa, että tämä työ nyt jatkuu saumattomasti KIRA-digin päättymisen jälkeen uuden yhdistyksen koordinoimana. Olen erittäin innoissani mukana edistämässä rakennetun ympäristön uudistumista yhdessä valtion, kuntien ja yksityisen sektorin kanssa”, kertoo Lehtinen.



