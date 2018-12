Suomi 100 -satelliitin laukaisu siirtyi jälleen – syynä kantoraketille tehtävät tarkistukset

Avaruusyhtiö SpaceX siirsi täksi illaksi aiottua Falcon 9 -kantoraketin laukaisua.

Aalto-yliopistossa rakennetun Suomi 100:n huono onni jatkuu: avaruusyhtiö SpaceX päätti siirtää 2. joulukuuta tapahtuvaksi suunniteltua Falcon 9:n laukaisua kantoraketille tehtävien ylimääräisten tarkistusten takia.

Laukaisua yritetään uudestaan aikaisintaan huomisiltana, 3. joulukuuta.

Falcon 9:n mukana on kaikkiaan 64 piensatelliittia. Suomi 100 -satelliitin lisäksi mukana lennolla on myös Aalto-yliopiston satelliittihankkeesta syntyneen yhtiön toinen tutkasatelliitti.

Kyseessä on suurin määrä satelliitteja, joka laukaistaan samalla kertaa avaruuteen Yhdysvalloista.

Satelliitit vapautetaan 575 kilometrin korkeudessa olevalle radalle, joka kulkee lähes maapallon napojen ylitse. Suomi 100 –satelliitin vuoro on noin 4 tuntia ja 30 minuuttia laukaisun jälkeen.

Suomi 100 -satelliitti mittaa erikoisvalmisteisella radiolaitteistollaan lähiavaruudessa olevia avaruussääilmiöitä. Lisäksi satelliitin kamera kuvaa avaruussään näkyviä merkkejä, esimerkiksi revontulia, sekä maapalloa ja erityisesti Suomea.

Aalto-yliopiston kumppani Suomi 100 -satelliittin kehityksessä on Ilmatieteen laitos, joka on osallistunut satelliitin tietokoneohjelmiston ja instrumenttien valmistukseen ja on mukana tieteellisessä tutkimusohjelmassa.