Suomi 100: Sukupolvet kohtaavat itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla

Tasavallan presidentin kanslia

Tiedote 62/2017

7.11.2017

Ensimmäiset kutsut tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle on lähetetty. Itsenäinen Suomi on sadassa vuodessa noussut köyhästä kansasta menestyneeksi maaksi monenlaisen lahjakkuuden ansiosta. Siksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio kutsuvat juhlavastaanotolle ansioituneita osaajia itsenäisyyden eri vuosikymmeniltä.

Kutsuvieraissa on pyritty sekä ajalliseen että maantieteelliseen kattavuuteen. Joukossa on sekä legendoja että nuoria kykyjä niin kulttuurin, urheilun, talouden kuin politiikankin aloilta. Kunniavieraita ovat tänäkin vuonna itseoikeutetusti sotiemme veteraanit ja lotat. Jokaisesta Suomen maakunnasta on vielä erikseen kutsuttu kaksi ansioitunutta nuorta tulevaisuuden Suomen edustajaa.

Juhlavastaanoton ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä itsenäisyyspäivää.