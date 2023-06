Suomi ei nouse työehtoja heikentämällä

- Yleiskuva hallitusohjelman sisällöstä antaa suurta huolenaihetta palkansaajien, mutta erityisesti nuorten osaajien luottamuksesta yhteiskuntamme haluun tukea heitä opintojen ja työuran aikana, puheenjohtaja Jaakko Hyvönen sanoo. - Säästöjen varjolla tehtävät heikennykset työehtoihin on äärimmäisen lyhytnäköistä politiikkaa, huomauttaa Hyvönen.

Työllisyyttä halutaan nostaa, mutta keinovalikoima saattaa johtaa täysin päinvastaiseen tilanteeseen.

- Työttömyysturvan uudistaminen on myös meidän tavoitteenamme, mutta porrastamalla työssäoloehtoa se tapahtuisi oikeudenmukaisemmin kuin nyt esitetyt toimet, edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula sanoo. - Samalla on hyvä muistaa, ettei ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisella ole vaikutusta pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen, jotka eivät tämän turvan piirissä edes ole.

Tutkitusti investoinnit jatkuvaan oppimiseen ja työhyvinvointiin maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin esimerkiksi sairauspoissaolojen vähentymisenä sekä tuottavuuden lisääntymisenä. Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat nykyisellään 11 miljardin euron vuotuiset kustannukset työelämässä.

- Jaksaminen on asiantuntijoilla jatkuvasti koetuksella ja se näkyy myös kasvavana sairauspoissaolojen syynä. Sama pätee opiskelijoihin ja työmarkkinoillemme on tulossa jo valmiiksi uupuneita osaajia, Hyvönen kertoo. - Työhyvinvointiin ja jatkuvaan oppimiseen liittyvät konkreettiset toimet ovat ohjelmassa hyvin ohuita, mikä on meille pettymys.

Hallitus laajentaa paikallisen sopimisen edellytyksiä poistamalla työlainsäädännöstä järjestäytymättömiä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia yrityksiä koskevat paikallisen sopimisen kiellot. Kirjaus murentaa sopimusjärjestelmäämme, sillä politiikka tulee työmarkkinapöytiin ennen näkemättömällä tavalla.

- Ulottamalla väljempi paikallinen sopiminen ainoastaan alle 10 hengen yrityksiin olisi sellaisenaan ratkaissut nykyjärjestelmässä olevat haasteet. Nyt yritetään korjata sellaistakin, mikä ei edes ole rikki, sanoo Rantamaula. - On selvää, että nyt sohaistiin kunnolla muurahaispesää ja jo yksin tämä esitys osoittaa kolmikannan välttämättömyyden, kun tilannekuva paikallisen sopimisen todellisuudesta ei ole riittävällä tasolla, Rantamaula arvioi.

- Työelämälinjaukset näyttävät kovin yksipuolisilta ja tutuilta, näistä on väännetty joka kerta työnantajien kanssa työehtosopimusneuvotteluissa, Hallitusohjelma valitettavasti ennakoi vaikeita vuosia palkansaajille ja aika näyttää, onko maan hallituksella omakin tahto vai johdetaanko sitä seuraavat neljä vuotta Etelärannasta, Rantamaula summaa.