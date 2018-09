Suomi ja Venäjä neuvottelevat kulttuuriyhteistyön vahvistamisesta Savonlinnassa 28.-29.9.

Järjestyksessään 19. suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi järjestetään Savonlinnassa 28.-29.9. Foorumiin kokoontuu yhteensä yli 370 kulttuuri- ja taidekentän toimijaa Suomesta ja Venäjältä neuvottelemaan yhteistyön tiivistämisestä.

Foorumissa tullaan käymään ennätykselliset yli 200 neuvottelua yhteensä 103 hankeideasta tai jatkohankkeesta. Yhteistyön tuloksena syntyy mm. teatteriproduktioita, konsertteja, lastenleirejä, yhteisiä opetusohjelmia, historiantutkimusta, matkailureittejä ja näyttelyitä sekä viriää aivan uusia ideoita esimerkiksi nykyteknologian hyödyntämisestä kulttuurimatkailussa.

Foorumissa käydään lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön ja Venäjän kulttuuriministeriön väliset vuosittaiset neuvottelut. Kulttuuriministeri Sampo Terho edustaa Suomea ministeriöiden kahdenvälisessä tapaamisessa ja toimii puheenjohtajana Suomen ja Venäjän foorumityöryhmien yhteiskokouksessa. Venäjältä osallistuvat mm. Venäjän kulttuuriministerin neuvonantaja Olga Andonjeva, Venäjän suurlähettiläs Pavel Kuznetsov ja Karjalan tasavallan kulttuuriministeri Aleksei Lesonen.

Lauantaina järjestetään suurelle yleisölle avoimet seminaarit Savonlinnasalissa. Seminaareissa kuullaan molempien maiden tunnetuimpia historioitsijoita ja asiantuntijoita.

klo 09.30-12.30 ”Paikalliskulttuuri matkailun vetovoimana” –seminaarissa käsitellään kulttuurimatkailun kysymyksiä

klo 13.30-16.30 ”Vuosi 1918 Suomessa ja Venäjällä” –seminaarissa keskitytään maidemme historiaan mm. emeritusprofessori Timo Vihavaisen ja Venäjän tiedeakatemian Historian instituutin varajohtaja Sergei Žuravljovin johdolla.

Yhteistyöllä pitkä historia ja suuri potentiaali

Tämänvuotinen foorumin teema ”kulttuurimatkailun tuotteistaminen ja kestävä matkailu” sopii erinomaisesti vahvasta kulttuurimatkailusta tunnetulle Savonlinnalle.

- Yhteistyön vahvistamisessa on suuri potentiaali monipuolistaa kulttuurielämää ja matkailua entisestään. Kulttuurifoorumi tarjoaa myös hienon tilaisuuden esitellä paikallista osaamista, koska siellä esiintyy useita savonlinnalaisia taiteen ammattilaisia ja harrastajia, kertoo kulttuurijohtaja Outi Rantasuo Savonlinnan kaupungilta.

Kulttuurilla on keskeinen merkitys tuotteistettaviin matkailupaketteihin. Savonlinnassa on ollut perinteisesti vahvaa yhteistyötä kulttuurimatkailun kehittämisessä Bolshoin, Mariinskin ja Mihailovskin ooppera- ja teatteritalojen kanssa. Suunnitteilla on yhteistyötä myös mm. Eremitaasin ja Venäläisen taiteen museon kanssa.

- Savonlinna ja Pietarin kaupungin matkailukomitea ovat käynnistämässä ENI-ohjelmasta rahoitettavaa miljoonan euron hanketta, jossa tavoitteena on luoda matkailukäytävä Pietarin ja Saimaan välille. Matkailukäytävä yhdistää kaksi hyvin vetovoimaista matkailukohdetta toisiinsa matkailijoiden saamiseksi kolmansista maista, kertoo Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine.

Kulttuurifoorumi ensimmäistä kertaa Savonlinnassa

Suomalais-venäläisiä kulttuurifoorumeja on järjestetty vuodesta 2000 alkaen. Se järjestetään vuosittain vuorotellen Suomessa ja Venäjällä. Savonlinnassa se on nyt ensimmäistä kertaa. Viime vuonna tapahtumapaikkana oli Pietari ja vuonna 2016 Tampere.

Savonlinnan foorumin ohjelma koostuu avajais- ja päätöstilaisuuksista, partnerineuvotteluista, alakohtaisista istunnoista, hankeneuvonnasta, teemaseminaareista sekä kulttuuri- ja iltaohjelmasta. Päätapahtumapaikkoina ovat Savonlinnasali ja Savonlinnan Taidelukio. Iltavastaanotto järjestetään Olavinlinnassa.

Suomalais-venäläistä kulttuurifoorumia rahoittavat Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Venäjän kulttuuriministeriö. Käytännön järjestäjänä ja yhteistyökumppanihaun organisoijana toimii Suomessa Suomi-Venäjä-Seura. Foorumin isäntänä toimii Savonlinnan kaupunki yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliiton ja Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Toimittajat tervetulleita

Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan foorumia ja osallistumaan sen eri tapahtumiin. Toimittajien akkreditointi: tiedottaja Sisko Ruponen, Suomi-Venäjä-Seura sisko.ruponen@venajaseura.com