Suomi laahaa perässä uimarantojen savuttomuudessa

Jaa

Tupakantumppi on uimarantojen yleisin roska, joka voi aiheuttaa myrkytysriskin lapselle. Myös passiivinen tupakointi on terveyshaitta niin lapsille kuin aikuisille. ”Savuttomia uimarantoja on kautta maailman. Meidän on aika päästä samaan”, terveysjärjestö Suomen ASH vaatii.

”Myrkytystietokeskus sai viime vuonna 416 tupakkaan liittyvää kyselyä, jotka koskivat alle 6-vuotiaita. Tupakantumppi on tunnetusti uimarantojen yleisin roska, jonka pikkulapsi löytää helposti rantahiekalta pahimmillaan suuhunsa. Uimarannoilla ja leikkipuistoissa tupakointi pitää kieltää lasten suojaamiseksi”, toiminnanjohtaja Mervi Hara Suomen ASH:stä toteaa. Suomen ASH viittaa asiassa myös tuoreeseen hallitusohjelmaan, jossa sitoudutaan arvioimaan päätöksentekoa lasten kannalta. ”Savuttomat ympäristöt ovat tärkeitä lapsen terveyden ja mallioppimisen kannalta. Lapsilla on oikeus oleskeluun savuttomassa ja nikotiinittomassa ympäristössä, ja tämä perusoikeus on tärkeämpi kuin aikuisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöoikeus”, Meri Hara korostaa. Suomen ASH muistuttaa, että passiivinen tupakointi on terveyshaitta paikkaan katsomatta, myös ulkotiloissa. Tupakansavu on syöpävaarallinen aine, ja se on erityisen haitallista lasten kehittyvän elimistön kannalta. Mallia maailmalta Maailmalla on useita esimerkkejä myös uimarantojen tupakointikielloista Australiasta Yhdysvaltoihin. ”Esimerkiksi New Yorkissa sekä tupakointi että sähkösavukkeen käyttö on kiellettyä paitsi uimarannoilla, myös muun muassa leikkikentillä, puistoissa ja kävelykaduilla. Ei sen pitäisi olla mahdotonta Suomessakaan”, Mervi Hara toteaa. Esimerkkejä savuttomista rannoista on helppo löytää myös suomalaisille tutuista lomakohteista. Sauvttomia rantoja on esimerkiksi runsaasti Espanjassa (Galicia 79 savutonta rantaa, myös Katalonia, Andalusia, Asturia, Murcia, Baleaarit, Gran Canaria). Italiassa Bibionen ranta on savuton, samoin kuin Iso-Britanniassa Little Haven, Swansea, Caswell Bay ja Langland Bay. Thaimaassa on myös useita savuttomia rantoja mm. Phuketissa, Koh Samuilla ja Krabilla. Monta syytä uimarantojen savuttomuuteen 1. Tupakansavu on syöpävaarallinen aine.

2. Hyvä malli lapsille ja nuorille.

3. Pikkulapsilla pienempi myrkytyksen riski.

4. Savuttomuus tukee tupakoinnin lopettajia.

5. Luonto kiittää.





Yhteyshenkilöt