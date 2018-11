Suomi saa päähuomion maailman suurimmilla ruokamessuilla tammikuussa 2019

Suomi on Saksassa järjestettävien, maailman suurimpien ruokamessujen kumppanimaa teemalla ”Aus der Wildnis” eli villistä luonnosta. Yli 80 yritystä eri puolilta Suomea tuo tuotteensa ja palvelunsa Suomen messuhalliin Berliinissä 18.–27.1.2019 pidettäville Grüne Woche -kuluttajamessuille. Kumppanimaayhteistyön tavoitteena on saada näkyvyyttä suomalaisille ruoka- ja juomatuotteille, raivata niiden tietä Saksan markkinoille sekä houkutella lisää matkailijoita Suomeen. Messuille osallistuu vuosittain noin 400 000 kävijää sekä 1700 näytteilleasettajaa ja 4000 median edustajaa 65 eri maasta.

– Suomi haluaa valloittaa saksalaisten kuluttajien ja matkailijoiden sydämet omilla valttikorteillaan. Niitä ovat luontomme ja ruokamme tutkitusti todistettu puhtaus, vastuulliset tuotantotavat sekä innovatiiviset, huippulaadukkaat ja maukkaat ruuat ja juomat yhdistettynä ripauksella villiä eksotiikkaa, kertoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.



– Grüne Wochen näkyvä kumppanuus tuo Suomi-kuvaa vahvasti esiin meille tärkeällä eurooppalaisella markkina-alueella juuri EU-puheenjohtajakautemme kynnyksellä. On kunnioitettavaa, että tuottajat ja toisaalta pk-yrityksemme ovat ottaneet rohkeasti vahvan roolin suomalaisen osaamisen ja puhtaan ruuan näkyväksi tekemisessä. Uskon vahvasti, että tämä työ myös kantaa, painottaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu hankkeen rahoitukseen.

Messuille osallistuvat yritykset ovat esillä ruuan ja matkailun yhdistävillä alueosastoilla, vilja- ja kalaosastoilla, omilla osastoillaan sekä ravintola-alueella. Messuilla tuotteitaan ja palveluitaan markkinoivat muun muassa Altia, Hätälä, Arctic Finland, Pro Agria, Birkkalan tila, Helsingin Mylly, Kaslink Foods, Kyrö Distillery, Laihian Mallas ja Lomalaidun. Omilla alueosastoillaan mukana ovat Saimaan alue, Pirkanmaan, Hämeen ja Keski-Suomen yritysten läntinen järvialue, Pohjois-Karjala, Lounais-Suomi ja Kainuu. Lapin yritykset ovat esillä yhteisellä Lapland Food Club -brändillä.



Ravintola-alueen ruokatarjoiluista vastaa Bryggeri Helsinki in Berlin yhdessä Suomen kokkimaajoukkueen kanssa. Kokkimaajoukkueen valmistamia ruokia on tarjolla Suomen messuravintolan lisäksi useissa päättäjille- ja medialle suunnatuissa tilaisuuksissa. Ravintola-alueella on myös Lammin Sahdin Suuret Oluet - Pienet Panimot -baari, jossa maistatetaan yli kymmenen suomalaisen pienpanimon ja tislaamon tuotteita. Ohjelmalavalla esitetään joka päivä suomalaista musiikkia ja muuta ohjelmaa.



Grüne Woche on myös valtaisa kansainvälinen ruoka-alan päättäjä- ja mediatapahtuma. Suomen osastolla järjestetään päivittäin lehdistötilaisuuksia eri teemoista sekä tavataan päättäjiä. Business Finlandin Food from Finland –vientiohjelma järjestää tilaisuuden ammattiostajille yhdessä Suomen Saksan suurlähetystön kanssa. Suomalaiset tuotteet näkyvät näyttelyn aikaan myös Suomi –kampanjoina paikallisissa vähittäiskaupan ketjuissa.



Kumppanimaasopimuksen messujen kanssa allekirjoittanut Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on vastuussa hankkeen järjestelyistä yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, suomenruotsalaisia viljelijöitä edustavan SLC:n sekä Business Finlandin kanssa. Hankkeen tukena ovat alueelliset ruoka- ja matkailuhankkeet sekä MTK-Varsinais-Suomi. Viestinnän ja ohjelman tukena on lisäksi Suomen Saksan suurlähetystö. Messujen aikana suomalaisia tuotteita tuodaan myös esille saksalaisten kauppaketjujen kampanjoissa, joista Business Finland tiedottaa lähempänä tapahtumaa.



Tapahtuman PR-tilaisuuksien ruoka- ja juomasponsoreita ovat Altia, Atria, Arla, Helsingin Mylly, Reinin liha ja Unilever. Keittiökalusteet toimittaa Electrolux ja valtaosan messukalusteista Isku. Kumppanimaailmeen on suunnitellut mainostoimisto Hasan & Partners. Messuosaston rakentaa Messeforum. Suomen Saksan suurlähetystö on tiiviisti mukana tapahtuman päättäjä- ja vaikuttaja- ja mediatapaamisten järjestelyissä. Lisäksi viestinnän apuna toimii saksalainen viestintätoimisto Genius.



Suomen osastolla mukana olevat alaosastot ja yritykset on listattu sivuilla: www.ausderwildnis.fi



Lisätietoja messuista: www.gruenewoche.de



