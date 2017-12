Suomi sai ensimmäisen ensihoitolääketieteen professorinsa: Markus Skrifvars on nimitetty virkaan

Dosentti, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Markus Skrifvars on nimitetty Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ensihoitolääketieteen professoriksi 1.2.2018 alkaen. Professuuri on ensimmäinen ensihoitolääketieteen professuuri Suomessa. Toistaiseksi täytettävä tehtävä on osa-aikainen (35%).

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Markus Skrifvars.

Markus Skrifvars on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1999 ja väitellyt tohtoriksi vuonna 2004. Hän valmistui anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäriksi vuonna 2008. Tällä hetkellä hän toimii Helsingin yliopistossa osa-aikaisena kliinisenä opettajana sekä erikoislääkärinä Meilahden sairaalan teho-osastolla.



– Tarkasteltaessa potilashoidon tuloksia, lääkärijohtoinen ensihoito on Suomessa maailman huippuluokkaa. Tutkimustyön suhteen ajatukseni on lisätä kansainvälistä yhteistyötä ensihoitolääketieteen tutkimuksessa, jolloin pääsemme osaksi huippuluokan kliinisiä tutkimushankkeita, toteaa Skrifvars. Valitsijoiden mukaan Markus Skrifvarsilla on merkittävät ansiot nousujohteisessa ja aktiivisessa tutkimustoiminnassa sekä paras näkemys tutkimustyön kansainvälistymisestä. Skrifvarsilla on 72 vertaisarvosteltua alkuperäisjulkaisua kansainvälisissä julkaisusarjoissa, joista 37 viimeisen kahden vuoden aikana. Lisäksi hän ohjaa aktiivisesti väitöskirjatöitä. Lisätietoja: Markus Skrifvars

markus.skrifvars@hus.fi

p. 050 427 2424

Kuvat Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Markus Skrifvars. Lataa