Suomi tavoittelee mitaleita 22 lajissa ammattitaidon EM-kilpailussa Budapestissa

Nuorten ammattitaidon euroopanmestaruuskilpailu EuroSkills 2018 alkaa tiistaina 25.9. Budapestissa. Suomesta kilpailuun osallistuu 25 nuorta oman ammattinsa huippuosaajaa.

Budapestissa 25.–29.9.2018 järjestettävä kilpailu on järjestyksessään kuudes EuroSkills-kilpailu. Kilpailu alkaa avajaisilla, joita seuraa kolme kilpailupäivää. Neljäntenä päivänä on vuorossa palkintojenjako ja päättäjäiset. Kilpailijat saavat tietää sijoituksensa vasta päättäjäisissä.

Kilpailuun osallistuu yli 500 nuorta osaajaa 28:sta Euroopan maasta. Lajeja kilpailussa on 40, ja Suomi osallistuu 22 lajiin. Suomen joukkueessa on 25 kilpailijaa.

Kolmen kilpailupäivän aikana tehdään lajista riippuen joko useita pieniä tehtäviä ja töitä tai yksi isompi työ. Esimerkiksi hiusmuotoilussa tehdään useita värjäys- ja leikkaustöitä. Sen sijaan huonekalupuuseppä valmistaa päivien aikana yhden huonekalun. Eri maiden tuomarit suunnittelevat yhdessä kilpailun tehtävän ja arvioinnin kilpailua edeltävän vuoden aikana.

Joukkueen valmentaa ja lähettää Skills Finland yhteistyökumppaneineen. Joukkueen kilpailijat on valittu karsintakilpailuin ja monilla on kilpailutaustaa Taitajasta.

Kilpailijat valmentautuvat omissa oppilaitoksissaan ja työpaikoillaan. Valmentautuminen voi olla esimerkiksi vanhojen kisatehtävien tekemistä tai tiettyjen työvaiheiden hiomista. Kilpailijalla on valmentaja (esimerkiksi oma opettaja), joka huolehtii valmennuksen etenemisestä. Myös lajin suomalainen tuomari osallistuu valmennukseen.

Suomi on osallistunut EuroSkills-kilpailuihin alusta saakka eli vuodesta 2008. Suomi oli perustamassa WorldSkills Europe -järjestöä ja on mukana sen hallituksessa. Vuosien kuluessa Suomi on saavuttanut EuroSkills-kilpailussa yhteensä 24 kultaa, 24 hopeaa, 28 pronssia ja 30 diplomia (suoritus yli lajin keskiarvon).

