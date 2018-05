Suomi tukee metsiensuojeluohjelmaa Keniassa: alkuperäisväestön häädöt loukkaavat ihmisoikeuksia

Taustatietoa Sengwer on alkuperäiskansa, jolla on kulttuurinen ja henkinen suhde Embobutiin. Sekä Kenian perustuslaki että kansainväliset alkuperäiskansoihin liittyvät sopimukset suojelevat sengwer-kansan oikeuksia maahan. Embobut-metsä sijaitsee Elgeyo Marakwetin piirikunnassa ja on noin 22 000 hehtaarin kokoinen. Se on rekisteröity suojeltavaksi julkiseksi metsäksi vuonna 1954. Vuodesta 2009 lähtien sengwerien häätäminen Embobutista on saattanut alkuperäisväestön metsähallituksen (Kenya Forest Services, KFS) väkivallan uhreiksi. Tammikuussa 2014 metsänvartijat ja poliisi polttivat 1500 kotia, vaikka tuomioistuin oli kieltänyt häädöt. Tammikuussa 2018 mies ammuttiin kuoliaaksi ja toinen sai vakavia vammoja, kun Kenian metsähallituksen vartijat tekivät pakkohäätöjä. Yli 300 taloa on poltettu kuluvan vuoden aikana. Tänään julkaistu Families Torn Apart: Forced Evictions of Indigenous People in Embobut Forest, Kenya -raportti tarkastelee Kenian hallituksen vuoden 2013 päätöksen toimeenpanoa, jossa Embobutin asukkaita sijoitetaan uudelleen metsähakkuiden vähentämiseksi. Tutkimusten mukaan alkuperäiskansan hallintaoikeuksien suojeleminen voi lisätä metsien suojelua ja lajien monimuotoisuutta sekä vähentää metsien tuhoutumista. Tämä tapahtuu etenkin silloin, jos metsiä asuttavilla yhteisöillä on pitkäaikainen suhde niiden toimeentulon lähteinä toimiviin luonnonvaroihin, kuten sengwereillä on.