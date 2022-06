Suomi uudessa maailmanjärjestyksessä – Suomen Nato-jäsenyys parantaa myös Venäjän turvallisuutta, puolustusmenot voivat nopeuttaa tuottavuuskasvua

Venäjän presidentin Vladimir Putinin aloittama hyökkäyssota on luonut uuden lännen, joka on entistä yhtenäisempi, laajempi ja valmis määrätietoisesti puolustamaan omia arvojaan. EVA Raportti Uusi Länsi on 12 asiantuntijan näkemys siitä, mitä vaikutuksia Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydellä ja Ukrainan sodalla on maailmaan.

”Yhdysvallat on jälleen Euroopan tärkein kumppani, joka takaa yhdessä Naton kanssa lännen turvallisuuden, jatkossa vahvistettuna Suomella ja Ruotsilla”, sanoo EVAn johtaja Emilia Kullas. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtajan Aki Kangasharjun mukaan puolustusmenojen lisäys ja Nato-jäsenyys eivät ole vain kuluerä. Suomessa ne pienentävät maariskiä, mikä lisää sekä kotimaisia että ulkomailta suuntautuvia investointeja. Puolustusmenot voivat nopeuttaa tuottavuuskasvua. Lisäksi puolustukseen liittyvät julkiset tutkimus- ja kehitystoiminnan tuet näyttävät lisäävän yksityisen sektorin t&k-toimintaa. Puolustuksesta motivaation saaneet innovaatiot läikkyvät parhaassa tapauksessa muualle talouteen. Kun Suomesta ja Ruotsista tulee Naton jäseniä, Itämerestä tulee Nato-järvi ja alueen jokaisen maan turvallisuus paranee. Venäjän aggression hillitseminen on hyväksi jopa Venäjän turvallisuudelle, kirjoittaa Center for European Policy Analysisin (CEPA) vanhempi neuvonantaja Edward Lucas. ”Venäjän hyökkäys Ukrainaan teki lopun Euroopan ulkopoliittiseen ajatteluun vuosikymmeniä keskeisesti vaikuttaneesta merkantilistisesta ajattelusta. Kaupan ja investointien edistäminen ei ole enää ensisijainen tavoite, vaan tärkeintä on turvallisuus. Tätä sovelletaan nyt Venäjään, mutta se vaikuttaa myös Kiinan-suhteisiin”, Lucas sanoo. EVAn ekonomisti Sanna Kurronen kirjoittaa, että EU-alueen energiaomavaraisuuden kasvattaminen sekä irtautuminen taloussuhteista autoritääristen valtioiden kanssa puoltavat nopeaa siirtymää päästöttömään energiaan. EU-maat tuovat EU-alueen ulkopuolelta lähes kaiken käyttämästään öljystä ja 80 prosenttia maakaasusta. Siirtymä nostaa energian hintaa ainakin jonkin aikaa. ”Korkeat hinnat ovat kuitenkin tärkeä osa ohjausta. Koska kukaan päättäjä ei voi tietää, mihin niukentuvat hiilivedyt on tehokkainta suunnata, hinnan täytyy antaa kohdistaa niiden käyttö oikein”, Kurronen sanoo. Uusi Länsi -raportissa näkemyksensä esittävät Aki Kangasharjun, Sanna Kurrosen ja Edward Lucasin lisäksi Risto E.J. Penttilä, Kristi Raik, Tuomas Forsberg, Mikael Mattlin, Veli-Pekka Tynkkynen, Tomas Ries, Heli Simola, Sinikukka Saari sekä François Heisbourg. Uusi Länsi -EVA Raportti torstaina 16.6. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi Lisätiedot: johtaja Emilia Kullas, emilia.kullas@eva.fi tai +358 40 342 44 84 ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi tai +358 50 589 8886 Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju, aki.kangasharju@etla.fi Center for European Policy Analysisin vanhempi neuvonantaja Edward Lucas,eluc@me.com tai +44 7770380791 Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728 Huom! Tiedotteen embargo on 16.6. kello 6.00. Asiaa käsittelevän jutun saa julkaista saman aamun painetuissa uutislehdissä.

