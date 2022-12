Suomi vahvistaa kauppasuhteita yhä tärkeämmillä Yhdysvaltojen markkinoilla

Matkaan sisältyy tapaamisia Yhdysvaltain hallinnon ja kongressin edustajien, Texasin kuvernöörin sekä elinkeinoelämän edustajien kanssa. Matkan aikana allekirjoitetaan Suomen ja Texasin osavaltion välinen yhteistyöasiakirja.

Yhdysvallat on yksi Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista. Huomioitaessa viennin ja tuonnin lisäksi myös investoinnit ja innovaatioyhteistyö, Yhdysvaltojen taloudellinen painoarvo on yksittäisistä maista Suomelle kaikkein tärkein. Lähes 30 miljoonan asukkaan Texas on yksi Yhdysvaltojen nopeimmin kasvavista talouksista. Se on tunnettu energiantuotannosta sekä kasvavista teknologiakeskittymistä.

”Texas tarjoaa paljon mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille sekä tiede- ja tutkimusyhteisölle. Matkan tarkoituksena on edistää kauppaa ja investointeja, lisätä yhteistyötä huipputeknologian aloilla sekä tukea tutkimusyksiköiden verkottumista. Tavoitteenamme on vahvistaa paitsi Suomen ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita liittovaltiotasolla myös edistää kaupallistaloudellisia suhteita Texasin osavaltioon”, painottaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnari.

Suomi on hyvien liittovaltiotason suhteiden lisäksi rakentanut viime vuosina aktiivisesti osavaltiotason kumppanuuksia. Matkan aikana ministeri Skinnari ja Texasin osavaltion kuvernööri Greg Abbott allekirjoittavat yhteistyöasiakirjan, jonka tavoitteena on avata uusia ovia suomalaisille yrityksille ja toimijoille Texasissa.

Vienninedistämismatkalle osallistuvilla suomalaisyrityksillä ja tutkimusorganisaatioilla on laajaa osaamista ja ratkaisuja erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden sekä tekoälyn ja suurteholaskennan saralla. Business Finlandin kokoamaan yritysvaltuuskuntaan osallistuvat Cargotec, CSC-IT Center for Science Ltd., EVA Global, Haltian Oy, Konecranes, Nokia, Smart City Innovation Cluster, Unikie Inc., University of Helsinki: Finnish Center for Artificial Intelligence (FCAI), VTT ja Wärtsilä Corporation.

Ministeri Skinnarin Washingtonin-vierailu tarjoaa mahdollisuuden keskustella Yhdysvaltojen hallinnon kanssa EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteista, globaaleista kauppakysymyksistä sekä Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista ja Ukrainan avustamisesta. Washingtonissa on tarkoitus edistää Suomen ja Yhdysvaltain välistä kahdenvälistä kauppaa sekä yhteistyötä teknologiasektorilla ja tuotantoketjujen turvaamisessa. Ministeri Skinnari tapaa Washingtonissa Yhdysvaltain kauppaedustaja Katherine Tain.

Washingtonissa ministeri Skinnari tapaa lisäksi kehityspankkisektorin ja muiden rahoittajien edustajia. Tapaamisissa ovat esillä kestävän kehityksen rahoitustilanne ja uudenlaisten temaattisten koalitioiden rakentaminen, huoltovarmuus ja arvoketjut sekä Ukrainan tukeminen.

Lisätietoja