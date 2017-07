SuomiAreenalla kokataan yhteiskunnallisen luottamuksen lisäämiseksi

12.7.2017 08:00 | Helsingin Diakonissalaitos

Julkaistaan keskiviikkona 12.7. klo 8. Helsingin Diakonissalaitos (HDL) viettää tänä vuonna 150-juhlavuottaan. Juhlavuoden kunniaksi olemme mukana SuomiAreenalla 13.-14.7.2017. Porissa etsimme reseptejä siihen, miten lisätään luottamusta yhteiskunnassa ja varmistetaan, että erilaiset näkemykset kohtaavat rakentavasti.

Professori Juho Saari näkee, että Suomi alkaa olla esimerkki maasta, jossa eriarvoisuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kokemukset ovat polarisoituneet. Suurin osa suomalaisista kokee yhteiskunnan eriarvoiseksi ja enemmistö ajattelee, että kaikki suomalaiset eivät ole samassa veneessä.

- Meillä on selkeä tilannekuva, mutta vähemmän yhteistä ymmärrystä siitä, miten suomalaisten sisäiset jakolinjat voitaisiin kuroa joko pienemmiksi tai kokonaan umpeen. Yksimielisyyttä ei välttämättä ole edes siitä, pitäisikö näin tehdä ja mikä on julkisen vallan rooli tässä kehityksessä. Yksimielisyys sen sijaan on siitä, että luottamus on kitti tai sementti, joka pitää tämän yhteiskunnan kasassa, Saari sanoo.

Perinteisesti luottamusta on ajateltu olevan kahta lajia: luottamusta julkiseen valtaan sekä toisiin ihmisiin. Kansalaistoiminnan johtaja Laura Hakokönkään mukaan ihmisten välinen luottamus syntyy siitä kokemuksesta, että olemme arvokkaita ja meillä on merkitystä.

- Luottamus syntyy vuorovaikutuksessa ja yhteisöissä, joissa vahvistuu usko omiin ja toisten vahvuuksiin ja kykyihin. Mitä useammin saamme kaikenlaiset ihmiset toimijoiksi ja merkityksellisen tekemisen äärelle, sitä paremmin yhteiskunnan luottamus voi.

MasterChef Social – Yhteiskunnallinen kokkikisa luottamuksen lisäämiseksi

Toivotamme median edustajat erittäin lämpimästi tervetulleiksi seuraamaan keskustelua luottamuksesta perjantaina 14.7. klo 11.45-13.00 Kaupungintalon pihalle. Leikkimielisessä kilpailussa kolme joukkuetta kisaa siitä, kuka keksii parhaan reseptin luottamuksen lisäämiseksi. Keskustelu näkyy livenä myös Maikkarin Katsomossa. Somessa aiheesta keskustellaan #luottamus

Ylimmäinen makutuomari ja taikinan alustaja

Juho Saari, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, Tampereen yliopisto

Pääkokit

Antero Vartia, kansanedustaja, Vihreät

Susanna Pettersson, museonjohtaja, Ateneumin taidemuseo

Suldaan Said Ahmed, yhteisötyöntekijä, Helsingin Diakonissalaitos

Joukkueissa kisaavat myös Vamosnuoret sekä Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström, kansalaistoiminnan johtaja Laura Hakoköngäs sekä kansalaistoiminnan tuottaja Annina Laaksonen. Juontajina toimivat toimittaja Taneli Heikka ja Viesti-lehden päätoimittaja Riku Siivonen.

Muut HDL:n tilaisuudet SuomiAreenalla

Torivartti 14.7. klo 14 Niskalenkki raivosta – vinkkejä parempaan vuorovaikutukseen

Suomen Diakoniaopiston kouluttaja Toni Karjala antaa konkreettisia vinkkejä siitä, miten voit rauhoittaa kiihtyneen tai vihaisen ihmisen ja pysyä itse rauhallisena. Toni valmentaa työkseen ammattilaisia selviämään haastavista vuorovaikutustilanteista. Lavalla tilanteita on demonstroimassa myös kansalaistoiminnan tuottaja Annina Laaksonen. Torivartin juontaa toimittaja Riku Siivonen.

Kansalaistori – D-asema Pori (28b) 13.–14.7.

Dialogia ja luottamusta

Teltallamme keskustellaan luottamuksesta. Kävijät voivat jättää oman reseptinsä luottamuksen lisäämiseksi. Teltalla on myös nonstop-työpajoja liittyen parempaan dialogiin, vuorovaikutukseen tai vapaaehtoistoimintaan. Helsingin Diakonissalaitoksen perustaja everstinna Aurora Karamzin saapuu myös synnyin kaupunkiinsa Poriin torstaina ja kertoo teltalla HDL:n väen kanssa oman reseptinsä luottamuksen lisäämiseen.



Lämpimästi tervetuloa Poriin keskustelemaan luottamuksesta!