SuomiAreenassa etsitään ratkaisuja pienituloisten lapsiperheiden hätään

Lapsiperheköyhyys on viheliäinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä. Köyhyys heijastuu lasten ja vanhempien hyvinvointiin monin tavoin, ja lapsena koetulla köyhyydellä on usein pitkäkestoisia, aikuisuuteen asti ulottuvia vaikutuksia.

Lapsiperheköyhyydestä ja pienituloisten perheiden tilanteesta keskustellaan SuomiAreenassa 27.6. Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimeksen johdolla. Tilaisuuden keskustelijat edustavat eri yhteiskunnan sektoreita: apulaisprofessori Mia Tammelin Tampereen yliopistosta, erityisasiantuntija Anna Järvinen SOSTE ry:stä, Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen ja kansanedustaja Mia Laiho Kokoomuksesta tuovat jokainen omia näkökulmiaan ja asiantuntemustaan keskusteluun.

Hintojen viimeaikaisen nousun myötä lapsiperheköyhyydestä on tullut yksi polttavimpia ja ajankohtaisimpia lapsia ja perheitä koskettavia ilmiöitä. Itlan ja Kelan arvion (2022) mukaan hintojen nousu on vienyt köyhyyteen noin 62 000 uutta kotitaloutta ja nostanut lasten köyhyysastetta yli 3 prosenttiyksikköä. Mikäli suuntaa ei saada käännettyä, voivat yhteiskunnalliset vaikutukset olla mittavat, inhimillisistä vaikutuksista puhumattakaan. SuomiAreenan keskustelussa pohditaan ratkaisuehdotuksia ja kysytään, mikä toimenpiteiden ja konkreettisen muutoksen esteenä on, vaikka kaikki tuntuvat kannattavan lapsiperheköyhyyden vähentämistä.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on juuri Suomelle antamissaan suosituksissa kiinnittänyt huomiota köyhyysriskissä oleviin lapsiin ja kehottanut Suomea välttämään lapsiin kohdistuvia sosiaaliturvan leikkauksia.

– Komitean viesti sosiaaliturvan leikkausten välttämisestä on vahva ja siihen täytyy suhtautua vakavasti erityisesti nyt, kun hallitus käynnistää talouden tasapainottamiseen liittyviä toimenpiteitä, painottaa Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes.

Pienituloisten perheiden hätä – kuka kantaa vastuun? -keskustelu tiistaina 27.6.2023 klo 17.00–17.45. Kauppakeskus Puuvillan lavalla, Siltapuistokatu 10–12. Järjestävinä tahoina ovat Pienperheyhdistys ry ja Hope ry yhteistyössä EAPN-Fin lapsiperheköyhyystyöryhmän kanssa.

Lisätietoja antavat:

Aino Sarkia, EAPN-Finin lapsiperheköyhyystyöryhmän puheenjohtaja, p. 040 563 7826, aino.m.sarkia@student.jyu.fi

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto, p. 040 553 0981, ulla.siimes@lskl.fi

Lue lisää:

https://www.suomiareena.fi/pori/ohjelma/FB8CD31B-2718-4B3C-A5B9-F67EDF71FFDC