Suomi.fi-mobilappen har lanserats– nu kan man enkelt och säkert uträtta myndighetsärenden med mobiltelefonen!

Nu blir det enklare att uträtta ärenden hos myndigheter, när Suomi.fi-mobilappen för medborgare publiceras i appbutikerna. Appen innehåller samma meddelanden och funktioner som Meddelanden i Suomi.fi-nättjänsten. Via Meddelanden skickas alla viktiga myndighetsmeddelanden från beslut till delgivningar elektroniskt i stället för med papperspost – och nu även direkt till mobiltelefonen.



– Appen är det nya säkra sättet att uträtta ärenden hos myndigheter. Appen underlättar användningen av Meddelanden-tjänsten, då emottagna meddelanden alltid finns tillgängliga. Med Suomi.fi-mobilappen kan medborgare ännu enklare uträtta ärenden elektroniskt när och var som helst, konstaterar Befolkningsregistercentralens överdirektör Janne Viskari.

Appen finns att ladda ner idag 14.6. Tjänsten produceras av Befolkningsregistercentralen.

Uträtta ärenden hos myndigheter säkert



Med Suomi.fi-mobilappen kan medborgare ännu enklare ta emot delgivningar, beslut och andra viktiga myndighetsmeddelanden elektroniskt, då de kommer direkt till telefonen. Via mobilappen kan medborgarna också själva skicka meddelanden till myndigheterna, till exempel mer information i anslutning till en pågående ansökan. Med Meddelanden-tjänsten behöver man inte längre vänta på brev på posten eller arkivera papper i mappar, utan meddelanden från myndigheterna hittas alltid enkelt via en och samma elektroniska kanal. Med mobilappen kan man uträtta ärenden ännu enklare än med webbläsarversionen. Kommunikationen mellan medborgare och myndigheter blir också smidigare och snabbare

Meddelanden mellan telefoner och servrar skickas krypterade, så man kan tryggt använda appen. Meddelanden och bilagor sparas och kan alltid återställas, även om telefonen försvinner. Med Meddelanden-tjänsten och mobilappen uträttar man även de viktigaste myndighetsärendena säkert.



Allt fler myndigheter skickar elektroniska meddelanden



Många myndigheter skickar redan sina meddelanden elektroniskt. En lista över alla myndigheter som skickar meddelanden via tjänsten finns på den här sidan. Myndigheterna som skickar elektroniska meddelanden blir allt fler: till exempel Skatteförvaltningen ansluter sig till tjänsten ännu i år. Trafiksäkerhetsverket Trafi kommer också att börja skicka anmärkningar om besiktning och betalning av fordonsskatt via Meddelanden-tjänsten. Endast myndigheter som godkänts av Befolkningsregistercentralen får skicka meddelanden via tjänsten, så man behöver inte oroa sig för skräppost!



En stark identifiering (med bankkoder eller mobilcertifikat) krävs när man startar appen för första gången. Därpå följande gånger kan man identifiera sig med en pin-kod som man själv ställer in i appen. Stark identifiering krävs dock även i fortsättningen för meddelanden som ska kvitteras som mottagna eller om man vill byta pin-kod.



Suomi.fi-appen kan användas i flera telefoner samtidigt, dock på högst fem aktiva enheter. I första skedet finns appen tillgänglig endast för mobiltelefoner; appens tablettversion lanseras vid ett senare tillfälle.