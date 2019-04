Suomi.fi-palvelut Euroopan kärkitasoa – Suomi.fi-valtuudet ja Palvelutietovaranto EU:n digipalveluiden kilpailun finaaliin

Suomi.fi-valtuudet ja -palvelutietovaranto ovat päässeet Euroopan unionin Sharing and Reuse-digipalvelukilpailun finaalivaiheeseen. Kilpailussa etsitään innovatiivisia ja vaikuttavia julkishallinnon palveluita ja ohjelmistoja Euroopan unionin jäsenmaista.

Suomi.fi-valtuudet ja -palvelutietovaranto ovat päässeet Euroopan unionin Sharing and Reuse-digipalvelukilpailun finaalivaiheeseen. Kilpailussa etsitään innovatiivisia ja vaikuttavia julkishallinnon palveluita ja ohjelmistoja Euroopan unionin jäsenmaista. Pääsy finaaliin jatkaa Suomi.fi-palveluiden saamien tunnustusten sarjaa: esimerkiksi Valtuudet-palvelu palkittiin vuoden alussa kotimaisessa Blue Arrow Awardsissa yhteiskunnallisesti merkittävänä digitaalisena palveluna.

Finalistit valittiin kahdella karsintakierroksella yhteensä 54 ehdotuksen joukosta. Valinnat tehneen juryn mukaan Valtuudet on yhteiskunnallisesti innovatiivinen ja totesi sen tarjoavan ratkaisun yhteiskunnan sähköisten valtuuksien tarpeisiin.

Palvelutietovarannon kohdalla jury nosti esiin palveluun rakennetun tekstintarkastuksen, joka ehdottaa automaattisesti korjauksia palveluun kuvattuihin tietoihin kieliteknologian avulla. Palvelutietovarannon tietoja hyödyntävää AR-sovellusta jury kuvaili myös innovatiiviseksi.

-Finaaliin pääsy on hieno kunnianosoitus Suomi.fi-palveluille ja niiden kehittäjille ja samalla mahdollisuus esitellä Suomen korkeatasoisia julkisia digitaalisia palveluja muulle Euroopalle, kertoo Suomi.fi-palveluiden kehityksestä vastaava hankepäällikkö Jani Ruuskanen.

Kilpailussa on neljä eri kategoriaa. Palvelutietovaranto on mukana kategoriassa Most innovative shared IT services ja Valtuudet kategoriassa Shared IT services with the biggest impact on citizens and businesses.

Kilpailun voittajat valitaan Sharing and Reuse Conference 2019 -tapahtumassa Bukarestissa 11. kesäkuuta. Lue lisää kilpailusta ja muista finaaliin päässeistä palveluista kilpailun nettisivuilla.