Suomussalmen Vängänkylään luonnonsuojelualueita

Luonnonsuojelualueet sijaitsevat kahden tilan alueella. Näistä muodostuva kokonaisuus on monimuotoinen luonnontilaisten suoalueiden, vanhojen havumetsien sekä puustoisten perinneympäristöjen ja niittylaikkujen ansiosta.

Metsää hallitsee iäkäs mäntyvaltainen havupuusto, jonka seassa esiintyy myös lehtipuuta, lähinnä iäkkäitä koivuja. Suoalueet ovat säilyneet valtaosin koskemattomina ja niiden vesitalous on luonnontilainen. Alueen länsiosassa on puro ja lähde, joka on reunustettu kaivoksi.

Vängänvaaran kylä on maisemallisesti arvokas ja se huokuu perimätietoa ja historiaa. Alueella on hoidossa olevaa perinneympäristöä.

Kohteen halki kulkee itä-länsi suunnassa kulttuurihistoriallisesti hyvin säilynyt, arvokas Vienan reitti.

Kainuun ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Suvi Schroderus kertoo alueen olevan edustava suojelukokonaisuus, jossa yhdistyvät sekä perinneympäristö, luonnontilainen suo- ja metsäluonto että kulttuurihistoria.

Maanomistajat ovat myös tyytyväisiä suojelupäätöksiin ja sen avulla historian säilymiseen jälkipolville.

Luonnonsuojelualueet on perustettu Pohjois-Suomen luonnonsuojelualueiden hankitaan osoitetulla lisämäärärahalla.