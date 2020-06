Suora lähetys Vantaan liikenteestä

MarshallAI on suomalainen automaattisen kuvantulkinnan edelläkävijä. Kehitystyö on alkanut vuonna 2014 ja yritys työllistää tänään yli 10 henkilöä. MarshallAIn teknologialla parannetaan yritysten turvallisuutta, tehostetaan turvallisuusviranomaisten toimintaa ja mahdollistetaan älykaupunkeja ja -liikennettä.



Vantaan kaupunki on rento ja kansainvälinen lentokenttäkaupunki keskellä metropolialuetta. Se on Suomen neljänneksi suurin kaupunki, jossa asuu yli 233 000 ihmistä. Erilaisilla kulttuureilla on tilaa kukoistaa ja Vantaalla puhutaan yli 119 äidinkieltä. Vantaa on houkutteleva kaupunki, joka kasvaa nopeasti. Se koostuu seitsemästä suuralueesta ja sen omaleimaiset keskustat rakentuvat jatkuvasti entistä kaupunkimaisemmiksi.