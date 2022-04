Suoraan sydämeen on nyrkkeilijä Sonia Grönroosin traaginen ja voimaannuttava elämäntarina

Tuomas Mustikaisen Mutta pimeys näkee sydämen on omakohtainen esikoisromaani sodasta, rakkaudesta ja sokeudesta 28.3.2022 10:40:00 EEST | Tiedote

Kirjailija ja entinen toimittaja Tuomas Mustikainen työskenteli urallaan mm. kriisi- ja sotajournalistina Lähi-idässä. Mutta pimeys näkee sydämen on tarina elämän hauraudesta, keskeneräisyydestä ja vankiloista, joihin ihmiset suljetaan tai joihin he itse itsensä sulkevat. Samalla se on kertomus siitä, kuinka synkimmänkin pimeyden keskellä voi piillä hauras toivo. Romaani on Mustikaisen ensimmäinen teos näön menettämisen jälkeen.