SuoraTyö.fi poistaa työllistämisen byrokratian pienissä yrityksissä - OP uudeksi vakuutuskumppaniksi

SuoraTyö.fi -palvelu on mikro- ja pienyrityksille yksinkertaisin tapa hallinnoida työntekijän palkkaamista ja siihen liittyviä työnantajavelvoitteita. Pienelle yritykselle työntekijän palkkaaminen on usein vaativa prosessi. Työllistämisen helpottaminen edistää työllisyysasteen paranemista. OP ja Ilmarinen ovat SuoraTyön palvelussa vakuutuskumppaneita. Työnantajavakuutusten saanti suoraan SuoraTyön palvelusta yksinkertaistaa työsuhteen hallintaa.

SuoraTyön alusta tarjoaa ainoana Suomessa pienille yrityksille kokonaisvaltaisen palvelun työntekijöiden rekrytointiin, työsopimusten tekoon, palkanmaksuun ja työantajavelvoitteiden hoitoon ilman erillisiä investointeja. Myös ilmoitukset, jotka työnantajien on toimitettava ensi vuoden alusta kansalliseen tulorekisteriin, SuoraTyön järjestelmä muodostaa ja lähettää automaattisesti.

”Mikroyrittäjälle työllistäminen on vaativa prosessi. Byrokratian takia tarjolla oleva työ jätetään usein teettämättä. Markkinoilla on laskutuspalveluja, joissa riskiksimuodostuvattyön suorittajan puutteelliset vakuutukset jaepäselväsosiaaliturva.Palvelussamme pienissäkin työsuoritteissa työntekijällä on eläke- ja tapaturmavakuutus”, SuoraTyön toimitusjohtaja Jani Laatikainen sanoo.

Mikro- ja pienyritysten kasvun vaikeutena on työvoiman hallittu kasvattaminen. Kokoaikaisen työntekijän palkkaaminen koetaan liian riskisenä.

”Jos yhden hengen yritys palkkaa toisen henkilön, henkilöstön määrä tuplaantuu. Usein hallittuun kasvuun riittäisi ehkä 20 prosentin lisäys. Sen hoitaminen perinteisillä henkilöstöhallinnon järjestelmillä on liianraskasta”, Laatikainen toteaa.

Tähän asti ainoastaan suuremmilla yrityksillä on ollut mahdollisuus omiin henkilöstö- ja työaikajärjestelmiin. SuoraTyö.fi -palvelun kautta myös mikro- ja pienyritykset voivat hoitaa henkilöstöhallinnon palvelut itse.

Kotitaloudet ovat voineet hoitaa työnantajavelvoitteensa SuoraTyö.fi -palvelussa jo muutaman vuoden ajan. Myös yhdistykset pystyvät käyttämään SuoraTyö.fi -alustaa henkilöstöhallintoonsa.

OP ja Ilmarinen ovat SuoraTyö.fi:n vakuutuskumppaneita

SuoraTyön palvelussa kumppaneina ovat Ilmarinen ja OP.J atkossa yritys saa OP Vakuutuksen lakisääteiset tapaturmavakuutukset suoraan SuoraTyö.fi -palvelusta.

”SuoraTyön palvelu soveltuu erinomaisesti muun muassa kausiluonteisen henkilöstön työsuhteiden hallintaan. OP on äskettäin tullut mukaan SuoraTyön kumppaniksi lakisääteisissä tapaturmavakuutuksissa. Laajennamme tulevaisuudessa palvelun kautta saatavia työnantajan vahinkovakuutuksien ja muiden yrityspalvelujen tarjontaa”, OP Vakuutuksen yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava Antti Huhtala kertoo.

Ilmarinen jatkaa palvelussa työeläkevakuutuskumppanina.

”Olemme jo pitkään tehneet yhteistyötä SuoraTyön eläkevakuutuskumppanina. SuoraTyö.fi -palvelussa pienet yritykset sekä kotitaloustyönantajat voivat helposti hoitaa kuntoon eläkevakuuttamisen ja kaikki muut lakisääteiset työnantajavelvoitteensa”, myyntijohtaja Johanna Mölsä Ilmarisesta sanoo.

SuoraTyö

Viestintä

Lisätietoja:

Jani Laatikainen, toimitusjohtaja, SuoraTyö, puh. 0440 231179, jani.laatikainen(a)suoratyo.fi

Johanna Mölsä, myyntijohtaja, Ilmarinen, puh. 050 5341172, johanna.molsa(a)ilmarinen.fi

Antti Huhtala, yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava, OP Vakuutus, yhteydenottopyynnöt OPn viestintä, puh. 050 523 9940

SuoraTyö lyhyesti

SuoraTyö on vuonna 2011 perustettu yhtiö, joka ainoana Suomessa tarjoaa kotitalouksille sekä yrityksille ja muille organisaatioille koko työsuhteen hallinnoinnin digitaalisesti. Yhdellä maksulla työnantaja hoitaa työnantajavelvoitteensa. Palvelu jakaa maksut ja ilmoitukset automaattisesti eri tahoille.

SuoraTyön alustan kautta maksettiin vuonna 2017 palkat yli 3,5 miljoonasta työtunnista. Kuluvana vuonna arvioidaan viiden miljoonan työtunnin rajan rikkoutuvan. Yli 200 kuntaa Suomessa käyttää SuoraTyön palvelua vammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseen. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa SuoraTyö Oy:stä vajaat 20 prosenttia ja finanssitalo Taaleri runsaat 10 prosenttia.

www.suoratyö.fi

OP lyhyesti

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat noin 160 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on noin 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta.

www.op.fi

Ilmarinen lyhyesti

Ilmarisen tehtävänä on varmistaa, että asiakkaamme saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Edistämme parempaa työelämää ja näin autamme asiakkaitamme menestymään. Kaikkiaan vastaamme lähes 1,1 miljoonaan ihmisen eläketurvasta. Eläkevastuiden katteena on yli 46 miljardin euron sijoitusvarallisuus.

www.ilmarinen.fi