Lehdistötiedote 12.9.2018. SuoraTyö.fi-palvelu on mikro- ja pienyrityksille yksinkertaisin tapa hallinnoida työntekijän palkkaamista ja siihen liittyviä työnantajavelvoitteita. Pienelle yritykselle työntekijän palkkaaminen on usein vaativa prosessi. Työllistämisen helpottaminen edistää työllisyysasteen paranemista. OP ja Ilmarinen ovat SuoraTyön palvelussa vakuutuskumppaneita. Työnantajavakuutusten saanti suoraan SuoraTyön palvelusta yksinkertaistaa työsuhteen hallintaa.

SuoraTyön alusta tarjoaa ainoana Suomessa pienille yrityksille kokonaisvaltaisen palvelun työntekijöiden rekrytointiin, työsopimusten tekoon, palkanmaksuun ja työantajavelvoitteiden hoitoon ilman erillisiä investointeja. Myös ilmoitukset, jotka työnantajien on toimitettava ensi vuoden alusta kansalliseen tulorekisteriin, SuoraTyön järjestelmä muodostaa ja lähettää automaattisesti.

”Mikroyrittäjälle työllistäminen on vaativa prosessi. Byrokratian takia tarjolla oleva työ jätetään usein teettämättä. Markkinoilla on laskutuspalveluja, joissa riskiksi muodostuvat työn suorittajan puutteelliset vakuutukset ja epäselvä sosiaaliturva. Palvelussamme pienissäkin työsuoritteissa työntekijällä on eläke- ja tapaturmavakuutus”, SuoraTyön toimitusjohtaja Jani Laatikainen sanoo.

Mikro- ja pienyritysten kasvun vaikeutena on työvoiman hallittu kasvattaminen. Kokoaikaisen työntekijän palkkaaminen koetaan liian riskisenä.

”Jos yhden hengen yritys palkkaa toisen henkilön, henkilöstön määrä tuplaantuu. Usein hallittuun kasvuun riittäisi ehkä 20 prosentin lisäys. Sen hoitaminen perinteisillä henkilöstöhallinnon järjestelmillä on liian raskasta”, Laatikainen toteaa.

Tähän asti ainoastaan suuremmilla yrityksillä on ollut mahdollisuus omiin henkilöstö- ja työaikajärjestelmiin. SuoraTyö.fi-palvelun kautta myös mikro- ja pienyritykset voivat hoitaa henkilöstöhallinnon palvelut itse.

Kotitaloudet ovat voineet hoitaa työnantajavelvoitteensa SuoraTyö.fi-palvelussa jo muutaman vuoden ajan. Myös yhdistykset pystyvät käyttämään SuoraTyö.fi-alustaa henkilöstöhallintoonsa.

OP ja Ilmarinen ovat SuoraTyö.fi:n vakuutuskumppaneita

SuoraTyön palvelussa kumppaneina ovat Ilmarinen ja OP. Jatkossa yritys saa OP Vakuutuksen lakisääteiset tapaturmavakuutukset suoraan SuoraTyö.fi-palvelusta.

”SuoraTyön palvelu soveltuu erinomaisesti muun muassa kausiluonteisen henkilöstön työsuhteiden hallintaan. OP on äskettäin tullut mukaan SuoraTyön kumppaniksi lakisääteisissä tapaturmavakuutuksissa. Laajennamme tulevaisuudessa palvelun kautta saatavia työnantajan vahinkovakuutuksien ja muiden yrityspalvelujen tarjontaa”, OP Vakuutuksen yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava Antti Huhtala kertoo.

Ilmarinen jatkaa palvelussa työeläkevakuutuskumppanina.

”Olemme jo pitkään tehneet yhteistyötä SuoraTyön eläkevakuutuskumppanina. SuoraTyö.fi-palvelussa pienet yritykset sekä kotitaloustyönantajat voivat helposti hoitaa kuntoon eläkevakuuttamisen ja kaikki muut lakisääteiset työnantajavelvoitteensa”, myyntijohtaja Johanna Mölsä Ilmarisesta sanoo.

