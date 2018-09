Suosittu Öljysäiliö 468 auki viikonloppuna

Kaupunki järjestää viikonloppuna avoimet ovet -tapahtuman entisessä öljysäiliössä. Helsingin kantakaupungin tuntumaan rakentuvassa Kruunuvuorenrannassa sijaitsevassa Öljysäiliö 468 –valotaideteoksessa voi vierailla kolmena syysviikonloppuna.

Säiliö on avoinna yleisölle seuraavina iltoina:

la+su 22.-23.9. klo 18–21

la+su 29-30.9. klo 18–21

la+su 6.-7.10. klo 18–21

Säiliöön on vapaa pääsy.

Öljysäiliön lähellä on parkkipaikkoja edellisvuosia vähemmän, joten kannattaa hyödyntää alueen hyviä julkisia liikenneyhteyksiä. Linja-auto 88 Herttoniemen metroasemalta vie lähimmäksi säiliötä. Kulku säiliölle ei ole täysin esteetön.

Säiliölle on viitoitettu reitti parkkipaikalta ja linja-autopysäkiltä. Alueella on oppaita opastamassa kävijöitä. Lisäksi paikallisia pop up –ruokamyyjiä on tulossa tapahtuma-alueelle.

Kruunuvuorenrannan öljysäiliölle pääsee henkilöautolla ajamalla Laajasalossa nykyisen Koirasaarentien länsipäähän ja kääntymällä siitä vasemmalle Saaristolaivastonkadulle. Väliaikainen, pieni pysäköintialue on Saaristolaivastonkadun pohjoispäässä. Autoja voi lisäksi jättää myös Pojamankadun ja Koirasaarentien varteen. Pysäköintialueelta säiliölle johtaa kävelyreitti (400 m) rannan tuntumassa. Linja-auto 88 Herttoniemen metroasemalta vie lähimmäksi säiliötä.

Säiliön seiniin puhkottu 2012 aukkoa

Öljysäiliö 468 on pysyvä valo- ja maisemateos, joka on luotu paikalleen jätetystä suuresta öljysäiliöstä. Säiliön teräsvaippaan on puhkaistu 2012 aukkoa, joiden kautta led-valot syttyessään ja sammuessaan saavat säiliön hohtamaan lyhdyn tavoin. Valojen rytmiä säätelee tuulen nopeus. Valoteos syttyy auringonlaskun jälkeen. Alkuillasta teos hohtaa valkoisena ja illan hämärtyessä väri vaihtuu punaiseen.

Teoksen on suunnitellut valotaiteilija Tapio Rosenius Lighting Design Collectivesta. Useita valosuunnittelualan palkintoja voittanut teos toteutettiin World Design Capital Helsinki 2012 -projektina.

Kruunuvuorenrannan valotaidekartta verkossa

Koko Kruunuvuorenrannan kaupunginosa on valmistuessaan yhtenäinen pimeän ajan maisemataideteos, jonka kohokohdiksi tulee pysyviä ja vaihtuvia valotaideteoksia. Tonteille sijoitelluista valotaideteoksista on julkaistu kartta kaupungin verkkosivulla.

Vuoteen 2030 mennessä Kruunuvuorenrantaan rakennetaan koti noin 13 000 asukkaalle, ja alueelle syntyy noin 800 työpaikkaa.

Tapahtumasivu facebook-sivulla: https://www.facebook.com/events/2164083287206792/

Lisätietoa Kruunuvuorenrannan valotaiteesta: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kruunuvuorenranta/valotaide#valotaide-kartalla