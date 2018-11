Suositun Pelikasvattajan käsikirjan jatko-osa on julkaistu!

Kaikille kasvattajille ja pelikulttuurista kiinnostuneille suunnattu maksuton Pelikasvattajan käsikirja on saanut jatko-osan! Ensimmäisen käsikirjan julkaistusta on tämän kirjan julkaisuun kulunut viisi vuotta. Näiden vuosien aikana pelikulttuuri on muuttunut tuntuvasti ja pelikasvatuksesta on tullut aiempaa tavoitteellisempaa. Uudessa kirjassa kymmenet pelitutkimuksen, pelikasvatuksen ja pelialan asiantuntijat kertovat omista lähtökohdistaan siitä, millaisia tärkeitä kysymyksiä pelaamiseen liittyy juuri nyt!

Ensimmäisen käsikirjan runko kirjoitettiin leiriolosuhteissa tusinan aktiivisen pelikasvattajan voimin. Käsikirjoitusta täydennettiin ja hiottiin yhdessä, kunnes lopputuloksena oli tiivis ja kauniisti taitettu teos pelikasvatuksen perusteista. Uskallamme väittää, että ensimmäinen Pelikasvattajan käsikirja on yli sadalla tuhannella latauksellaan yksi Suomen ladatuimmista kirjoista. Viisi pelikasvatuksen täyteistä vuotta myöhemmin Pelikasvattajien verkosto on paisunut muutaman kymmenen ammattilaisen verkostosta lähes kahden tuhannen pelikasvattajan Facebook-ryhmäksi. Pelikasvattajien verkosto on levinnyt kaikkialle Suomeen, ja pelikasvatus on entistä moniäänisempää. Kootessamme aiheita Pelikasvattajan käsikirjan jatko-osaa varten huomasimme, että käsiteltävien aiheiden moninaisuuden vuoksi ainoastaan avoin kirjoittajakutsu varmistaisi riittävän laajan asiantuntijajoukon. Tämän käsikirjan kirjoittamiseen ja toimittamiseen on osallistunut vuoden 2018 aikana yhteensä lähes viisikymmentä asiantuntijaa. He ovat korvauksetta antaneet omaa osaamistaan meille kaikille yhteisen asian, pelikasvatuksen, edistämiseksi. Pelikasvattajan käsikirja 2 on ladattavissa ilmaiseksi ePub-muodossa osoitteesta: www.pelikasvatus.fi/kasikirja2 Alkuperäinen Pelikasvattajan käsikirja löytyy osoitteesta: www.pelikasvatus.fi/kasikirja Pelikasvattajan käsikirja 2 - Sisällysluettelo



- JOHDANTO: Viisi vuotta pelikasvatusta

- Pelaamismotivaatiot: Miksi digitaalisia pelejä pelataan?

- Tietoista pelikasvatusta

- Kenellä on peliohjain? Pelikasvatus lapsiperheessä

- CASE: Järjestä vanhempainilta digitaalisesta pelaamisesta

- Pelikulttuurin monet kasvot

- Mitä striimaaminen on?

- Pelimekaniikan ja -grafiikan arvioinnista kulttuuriseen sisällön analyysiin

- Pelien tarinankerronta

- Kuka on pelaaja? Pelaajaidentiteetin monet puolet

- CASE: Salainen harrastus

- CASE: Yksi jätkistä

- Kohti parempaa pelikulttuuria

- Ongelmallinen digitaalinen pelaaminen: esiintyvyys ja tunnistaminen

- CASE: Pelasin liikaa ja selvisin

- Ongelmallinen digitaalinen pelaaminen: ennaltaehkäisy ja puuttuminen

- CASE: Pelitoimintaa maaseudulla

- Pelaamalla oppiminen ja pelien opetuskäyttö

- Hyötypelit – pelaamista huvin ja hyödyn vuoksi

- CASE: Pakohuoneesta informaatiolukutaitoa

- Pelit hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä

- CASE: Kaikki pelaa! - Vinkkejä pelituokion järjestämiseen ikäihmisille

- Pelaaminen parisuhteessa

- Elektroninen urheilu

- Yllätyslaatikoita, virtuaaliaseita ja kasinopelejä

- CASE: Loot boxit vs. arpajaislaki

- Tuotteista palveluiksi – pelaamisen muutos

- Suomalainen pelinkehitys

- Pelit työnä: taidot ja diversiteetti mielikuvien takana

- CASE: Pelit osana taloustaitojen oppimista Tietoa Pelikasvattajien verkostosta Pelikasvattajien verkosto on valtakunnallinen asiantuntija- ja ammattilaisverkosto (erityisesti lasten ja nuorten digitaalisen) pelaamisen parissa toimiville. Verkosto pyrkii edistämään myönteistä ja vastuullista pelikulttuuria ja siitä käytävää julkista keskustelua, sekä ehkäisemään pelaamisesta syntyviä haittoja. Verkosto reagoi yhteiskunnallisiin asioihin ja mediassa esille nousseisiin pelaamiseen liittyviin teemoihin. Verkosto pyrkii myös yhtenäistämään pelaamiseen liittyvää käsitteistöä, jotta kaikki ymmärtäisivät pelaamiseen liittyvät käsitteet samalla tavalla. Verkosto pyrkii aktivoimaan lapsia ja nuoria jakamaan pelikokemustaan läheistensä kanssa ja kasvattajia osallistumaan pelaamiseen lasten ja nuorten kanssa. Verkosto on avoin kaikille pelikasvatuksesta kiinnostuneille ja se luo uusia yhteistyökuvioita ja levittää toimintaa, tietoa, pelejä ja aineistoja kansallisesti. Verkoston näkyvin vuosittainen tapahtuma on marraskuussa vietettävä Peliviikko (#peliviikko).

