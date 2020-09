Suositun räppärin raju ja kaunistelematon kasvukertomus ilmestyy joulukuussa

Suomen eturivin rap-artisteihin lukeutuva Uniikki eli Dan Tolppanen on Uniikki elämä -teoksessa avoimena muun muassa onnellisuuden tavoittelusta, mielenterveyshäiriöistä, sosiaalisesta mediasta sekä positiivisesta vaikuttamisesta. Uniikki kertoo kiehtovan tarinansa tueksi ja inspiraatioksi muille.

Rap-artisti ja Rähinä Recordsin perustajajäsen Dan "Uniikki" Tolppanen on tehnyt 20 vuoden uran mikrofonin molemmilla puolilla. Matkan varrelle on mahtunut paitsi platinalevyjä ja ennätyksiä, myös rankkoja kokemuksia.

Uniikki elämä tarjoaa omaelämäkerrallisten tarinoiden kautta kerrottuja oppitunteja muun muassa onnellisuuden tavoittelusta, mielenterveyshäiriöistä, sosiaalisesta mediasta, positiivisesta vaikuttamisesta, menestymisestä sekä vaikeuksien selättämisestä.

Dan Tolppanen on rap-artisti, joka on julkaissut 11 albumia Kapasiteettiyksikkö-yhtyeen riveissä sekä taiteilijanimellään Uniikki. Tolppanen on yksi Rähinä Records -levy-yhtiön perustajista sekä suosittu sosiaalisen median vaikuttaja.

Kirjan on kirjoittanut helsinkiläinen journalisti ja kirjailija Miikka Anttonen.

Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 4.12.2020.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset: adele.couavoux@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi