Suositus elintarvikkeen raaka-aineen alkuperän merkitsemisestä

Tarkkana autokaupoilla - vältä vaaralliset kolarikorjaukset 28.6.2019 08:00:00 EEST | Tiedote

Autokaupassa myyjä on velvollinen kertomaan ostajalle kaikki tiedossaan olevat ostopäätökseen oleellisesti vaikuttavat asiat, kuten kolaroinnit. Yksityisten välisissä kauppatilanteissa ei ole kuluttajansuojalaki mukana, ja asia on sen vuoksi mutkikkaampi. Ajoneuvoihin erikoistunut Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja (HTT) Heikki Nurmela muistuttaa olemaan erityisen valppaana silloin, kun autoon on tehty kolarikorjauksia ulkomailla.