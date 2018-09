Suositut Back to the Sixties Klubi-illat alkavat Tavastialla

Elävän ja aidon sixties-musiikin edistämisyhdistys Back to the Sixties ry (BTS) aloittaa tapahtumayhteistyön Tavastia-klubin kanssa. Legendaarinen Tavastia Helsingin ydinkeskustassa tulee toimimaan BTS Klubi-iltojen tapahtumapaikkana joka kuukausi. Ensimmäinen Tavastian BTS Klubi-ilta on tiistaina 18.9. Illan bändinä esiintyy Topmost, showtime klo 20.30. Liput tiketti.fi

Back to the Sixties Edistämisyhdistys ry vaalii suomalaisen rockin ja popin parhaita perinteitä järjestäen sixties-musiikkitapahtumia ympäri vuoden. Helsingin ydinkeskustassa toimiva Tavastia on yksi Euroopan vanhimmista edelleen toimivista rock-klubeista, jonka jokainen nurkka huokuu livemusiikin historiaa ja joka elää tiivisti myös tätä päivää.



”Olen todella iloinen ja ylpeä siitä, että yhdistyksemme pääsee jatkamaan suosittua BTS Klubi-ilta -perinnettä Tavastialla. Pitkäaikainen ystäväni ja yhteistyökumppanini Juhani Merimaa suhtautui innostuneesti ehdotukseemme siirtyä ravintolamiljööstä hänen luotsaamalleen rockareenalle. BTS:n aiemmin ulkoilmakonserttina järjestetty Stadivaarirock toteutettiin kokeeksi Tavastialla tämän vuoden elokuussa. Päivä oli menestys: monipäinen yleisö oli innoissaan, soundit ensiluokkaiset ja tunnelma katossa. ‘Kaiken kokeneet’ soittajat olivat elementissään kunnon estradilla. Back To The Sixites on vihdoin päässyt omiensa joukkoon”, toteaa BTS ry:n hallituksen puheenjohtaja Gugi Kokljuschkin.



Syyskuun BTS Klubi-illan isäntäbändi, vuonna 1964 perustettu Topmost on yksi niitä harvoja 60-luvulla aloittaneista yhtyeistä, joka esiintyy yhä lähes alkuperäisessä kokoonpanossaan. Bändin ensisingle The In Crowd ja Alone and Forsaken julkaistiin toukokuussa 1966. Samana vuonna levytettiin käännöshitit Näen mustaa vain ja Eleanor Rigby. Vuoden 1967 alussa Topmost levytti Tukholmassa singlen Candy Girl / Two Kinds Of Lovers, josta äänitettiin myös suomenkielinen versio Aivan ehdoton / Hän sinut jättää. Vuonna 1968 Topmost-albumin lisäksi julkaistiin myös Procol Harumin jättihitti A Whiter Shade of Pale nimellä Merisairaat kasvot ja single Meni remonttiin. Vuonna 2013 julkaistiin single Jää sieluun sydämeen. Topmost: Gugi Kokljuschkin, Harri Saksala, Eero Lupari, Holle Holopainen, Kisu Jernström ja Tommi Lindell.



BTS Klubi-ilta/Topmost

Tavastia-klubi, Urho Kekkosen katu 4-6, 00100 Helsinki

Tiistai 18.9.2018 klo 20.30

Liput tiketti.fi



Seuraavat BTS Klubi-illat syyskaudella 2018:

23.10. The Scaffolds

27.11. The Strangers

17.12. The Roosters



