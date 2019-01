SuPer esittää pakollisia soveltuvuuskokeita ja valtakunnallista loppukoetta lähihoitajatutkintoon

SuPerin edustajisto vaatii karsivia soveltuvuuskokeita takaisin 29.11.2018 11:30 | Tiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari on tyytyväinen, että ministeri Sanni Grahn-Laasonen on luvannut palauttaa soveltuvuuskokeet lähihoitajakoulutukseen. – Alalle soveltumattomien kouluttaminen on yhteiskunnalle kallista. Ei myöskään ole opiskelijan etu valmistua alalle, jolle hän ei soveltumattomuuden vuoksi koskaan työllisty, Isosaari sanoo.