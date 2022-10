SuPer ja Tehy hyväksyivät sovintoehdotuksen: Sote-sopimukseen oma palkkaohjelma, koronakorvaus ja useita parannuksia työoloihin

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä 28.9.2022 14:01:43 EEST | Tiedote

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola moittii hallituksen esitystä, joka siirtää 0,7 hoitajamitoituksen toteutumisen loppuvuoteen 2023. Hallituspuolueiden edustajat kertoivat tänään asiasta Ylen aamussa. – Vanhustenhoidon arvostuksen puute näkyy tässäkin hallituksen esityksessä ja se, ettei vanhustenhoidon kriisiä edelleenkään täysin ymmärretä, Paavola sanoo. – On muistettava, että minimihoitajamitoitus on säädetty lakiin, koska monessa yksikössä koulutettua hoitohenkilökuntaa on ollut täysin riittämättömästi eivätkä asiakkaat ole saaneet tarvitsemaansa ja heille luvattua palvelua. Myös asiakasturvallisuus on vaarantunut pahasti ja tilanne on edelleen vakava, Paavola kertoo