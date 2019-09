SuPer ja Tehy irtisanoivat kunta-alan pääsopimuksen

SuPer: Eksotella on tahto parantaa kotihoidon laatua 5.9.2019 11:09:46 EEST | Tiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on tyytyväinen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tahtoon parantaa kotihoidon laatua. Liitto on tyytyväinen siihen, että Eksoten johto on kuunnellut työntekijöiden viestiä, kehittämistoimiin on ryhdytty ja työntekijöitä on otettu mukaan kotihoidon kehittämiseen. Haasteita riittää edelleen muun muassa henkilöstön saatavuudessa.