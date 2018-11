SuPer ja Tehy: Irtisanomislain perusteluista ei ole kolmikantaista yksimielisyyttä

Toisin kuin mediassa on esitetty, irtisanomislain perusteluista ei ole olemassa kolmikannassa valmisteltua yksimielistä esitystä. Lain perusteluissa on yhä isoja ongelmia etenkin naisvaltaisten alojen kannalta, toteavat SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ja Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Järjestöjen mukaan irtisanomislain pykälä on hyväksyttävässä muodossa. Lain perusteluihin on kuitenkin kopioitu samat ongelmat, jotka olivat jo aikaisemman lakiesityksen perusteluissa. Tästä seuraa, että pykälä ja perustelut eivät ole tasapainoinen kokonaisuus, vaan perustelut sisältävät yllättäen liudan asioita, jotka eivät ole yhteydessä itse pykälän tekstiin. Lain perusteluilla ei voida laajentaa lain tulkintaa.



Tehyn ja SuPerin tietojen mukaan nämä irtisanomislain ongelmalliset perustelut ovat nyt tulossa lopulliseen hallituksen esitykseen.



- Tämä on laadullisesti huonoa lainsäädännön valmistelua, jonka motiiveja voi vain arvailla, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.



Ongelma on puheenjohtajien mukaan erityisen iso naisvaltaisten alojen kannalta. Miesvaltaisilla aloilla laki ei ole niin merkityksellinen, koska useilla aloilla irtisanomissuojasta

on sovittu työehtosopimuksissa.



- Pääministeri toi aiemmin esille vahvasti, että tasa-arvon kannalta ei pidä luoda uusia ongelmia. Luotamme siihen, että pääministeri puolustaa työelämän tasa-arvoa edelleen eikä hallitus vie lakiesitystä tällaisin perusteluin eteenpäin, toteaa Millariikka Rytkönen Tehystä.



Järjestöt ovat valmiit hyväksymään kyseisen pykälämuutoksen sellaisenaan, jos siihen liittyvällä perusteluosalla ei pyritä muuttamaan itse lakitekstiä. Näin on tällä hetkellä vaarassa käydä.



- Kaikki haluavat päästä tästä kiistasta eteenpäin, mutta ei naisvaltaisten alojen kustannuksella, toteaa Silja Paavola.



